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إذاعة الاحتلال: الأمم المتحدة هي من ستشرف على إدخال المساعدات لغزة اليوم

مساعدات لغزة، فيتو
مساعدات لغزة، فيتو

أعلنت إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصادر لم تسمها أن الأمم المتحدة هي من ستشرف على دخول المساعدات إلى غزة اليوم.

وأمر نتنياهو مساء أمس الأحد، باستئناف إدخال المساعدات الأساسية إلى غزة فورًا، وهو قرار لا يحظى بشعبية كبيرة بين دوائره اليمينية، وسط ضغوط أمريكية متزايدة لإنهاء الحصار المستمر على القطاع منذ شهرين ونصف.

أول قافلة مساعدات إنسانية ستدخل إلى قطاع غزة اليوم 

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مصادر مطلعة، أن أول قافلة مساعدات إنسانية ستدخل إلىقطاع غزة اليوم الإثنين، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وأشارت المصادر إلى أن القافلة ستدخل القطاع محملة بمواد غذائية وأدوية، وسط تصاعد المطالبات الدولية بضرورة تأمين وصول المساعدات إلى المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد في وقت سابق نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي المصغرة "الكابينيت" قررت استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

 

وأكدت الحكومة الإسرائيلية أنها "ستدخل كمية من الطعام" لضمان عدم وقوع مجاعة في غزة، وفقا لما جاء في بيان لمكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف البيان: "‏حدوث أزمة مجاعة سيشكل خطرا على استمرار عملية مركبات جدعون للقضاء على حركة حماس".

جدير بالذكر أن إسرائيل أغلقت قنوات إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في مارس الماضي.

وحذرت المنظمات الإنسانية الأممية وغير الحكومية على حد سواء من وضع كارثي في قطاع غزة بسبب عدم دخول المساعدات وخطر المجاعة.

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