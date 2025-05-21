الخميس 22 مايو 2025
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ثقافة وفنون

ميلي ألكوك تكشف عن موقف صادم أثناء تصوير house of the dragon

ميلي ألكوك، فيتو
ميلي ألكوك، فيتو

كشفت الممثلة الشابة ميلي ألكوك، عن موقف صادم، ترك أثره عليها، أثناء تصويرها الجزء الأول من المسلسل الناجح house of the dragon.

ميلي ألكوك تتعرض لموقف صادم 

وقالت ميلي خلال لقاء لها في برنامج “ذا تونايت شو”، إن أحدهم أخبرها أنها بحاجة إلى مدرب تمثيل خلال يومها الثاني من تصوير مسلسل house of the dragon،"في يومي الثاني في تصوير "house of the dragon"، أحدهم... لن أفصح عن هويته، لكن شخصًا رفيع المستوى، سحبني جانبًا وقال: 'ممم، سنوفر لكِ مدرب تمثيل".

وأضافت ميلي، أن الحادثة لم تُخفف من قلقها، عندما أدّت دور الأميرة رينيرا، إحدى أشهر الشخصيات في عالم "Thrones".

وقالت: "لقد أكدت لي كل ما كنت أعرفه، وهو أنني لستُ بارعة في عملي.. أنت تفهم ما أقصده! قلتُ لنفسي: 'لا أستطيع فعل هذا.. هذا فظيع.. هذا خطأ فادح'".


DC تنتهي من تصوير نصف مشاهد فيلم Supergirl

 

في سياق متصل، أعلنت شركة دي سي، عن الانتهاء من تصوير جميع مشاهد فيلم  Supergirl،: Woman of Tomorrow.

فيما قررت شركة الإنتاج الشهيرة، أن يُعرض الفيلم في صالات السينما، بتاريخ 26 يونيو 2026.

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جيمس جان عن اختياره لـ ميلي آلكوك في دور Supergirl: ممثلة شابة وموهوبة

وكشف المخرج، جيمس جان، عن سبب اختياره للممثلة الشابة، ميلي آلكوك، لتجسيد دور Supergirl، في عالم DC.

وقال جميس جان في تصريحات صحفية: “ميلي ممثلة شابة، وموهوبة، وأنا متحمس جدًا لكونها جزء من عالم DCU، نعم لقد شاهدتها لأول مرة في HOTD، لكني ذُهلت عند رؤيتها في تجارب الأداء الخاصة بسوبرجيرل، جسدت ميلي شخصية، كارا بشكل مطابق لخيال توم كينغ، وبيلكيس إيفلي، وآنا نوجيرا.. انها الاختيار الصحيح لذلك الدور”.

وكشفت الاستديوهات السينمائية، أن أول ظهور لـ ميلي آلكوك، سيكون ضمن أحداث فيلم Superman الجديد.

 

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