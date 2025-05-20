الثلاثاء 20 مايو 2025
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حوادث

الإعدام لـ عامل متهم بإنهاء حياة شخص والشروع في قتل آخر بالإسكندرية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، حكمًا بالإعدام شنقًا على المتهم "م.ا.س" بعد إدانته بقتل المجني عليه "ا.ح.ا" عمدًا، والشروع في قتل آخر يدعى "م.ع.ع"، في واقعة تعود إلى خلافات مالية تتعلق بتجارة المواد المخدرة.

قتل شخص والشروع في قتل آخر بسبب خلافات على أموال مخدرات بالإسكندرية

 

وتعود أحداث القضية رقم 26508 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة ثان المنتزه، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا بقيام المتهم بالتعدي على شخصين باستخدام سلاح أبيض في دائرة القسم.

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وكشفت التحقيقات أن مشادة نشبت بين المتهم والمجني عليه الثاني "م.ع.ع" إثر خلافات مالية على عائدات من نشاط غير مشروع، حيث أقدم المتهم على طعنه في الوجه بسكين، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعندما توجه المجني عليه الأول "ا.ح.ا" لمطالبة المتهم بتحمل تكاليف العلاج، وقعت مشادة كلامية بينهما، انتهت بقيام المتهم بتسديد طعنة نافذة في صدر المجني عليه بسلاح أبيض، أودت بحياته في الحال، قبل أن يفر هاربًا من موقع الجريمة.

تم ضبط المتهم لاحقًا، وتحرير محضر بالواقعة، وأُحيل إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالإعدام بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

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