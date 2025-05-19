أخبار الفن اليوم: نهى صالح تحتفل بزفافها على رجل أعمال.. نجل كريم عبد العزيز يكشف عن أحلامه في التمثيل.. كواليس مكالمة السيسي مع عبد الرحمن أبو زهرة

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

احتفلت الفنانة الشابة نهى صالح بزفافها على رجل أعمال بارز، حيث أقيم الحفل بأحد الأماكن العامة، واقتصر الحضور على عدد من أفراد عائلتي العروسان والأصدقاء المقربين فقط.

ومن المفترض أن تسافر نهى صالح وعريسها إلى خارج مصر لقضاء إجازة شهر العسل، لتعود بعدها إلى القاهرة لاستئناف نشاطها الفني.

كشف الفنان أحمد أبو زهرة نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، كواليس اتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي هاتفيا بوالده مساء أمس.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”:"مساء أمس تواصل الرئيس السيسي هاتفيا مع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة وكانت لفتة إنسانية جميلة أثرت في والدي، وهذه ليست أول مرة يتصل بها الرئيس بوالدي".

زار الفنان السوري جمال سليمان مستشفى "الناس" بمنطقة شبرا، حيث أثنى على الخدمات المجانية التي يقدمها المستشفى في علاج الأطفال، والدور الإنساني له



وكتب جمال سليمان منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك، قال فيه: ”مستشفى " الناس" في مصر، بناه الناس للناس، إنه صرح علمي وإنساني على أعلى المستويات"

قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، منع أي مطرب شعبي تحت الـ 21 عاما يعمل بعد الثانية عشر مساء في أي منشأة.



وأكدت النقابة: “أن أي منشأة ستخالف ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وسحب التصريح بالقاصر”.

يعيش النجم آسر ياسين أجواء من النشاط الفني، حيث يضع اللمسات الأخيرة لتصوير مشاهد فيلمه الجديد «إن غاب القط»، والذي يقدم خلاله الأداء الكوميدي بالسينما للمرة الأولى، وتشاركه البطولة الفنانة أسماء جلال.



واقتربت مشاهد الفيلم من الانتهاء بمشاركة عدد من النجوم بجانب آسر ياسين وأسماء جلال.

وتقدم الفنانة سماح أنور دورا قويا خلال أحدث العمل، وكذلك الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص.

خضع الإعلامي عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، صباح اليوم الاثنين، لعملية جراحية بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، حيث طمأن الجمهور على حالته الصحية بعد خضوعه للجراحة، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

حضر نجل الفنان كريم عبد العزيز “علي” العرض الخاص لأحدث أفلامه “مشروع x”، الذي تم إقامته مساء أمس الأحد في دار الأوبرا المصرية، بحضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن.



وتحدث علي كريم عبد العزيز عن أحلامه في خوض تجربة التمثيل كوالده، فقال: “ في فترة كنت عايزة ابقي ممثل وبعديها قولت خلاص لا، فانا لسة متردد، الحقيقة معرفش مستقبلي فين”

وتابع علي عن مساندة كريم عبد العزيز له في دخول عالم الفن: “عايزني ابقي في نفس المجال وكان بيشجعني إني ابقي ممثل.”

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