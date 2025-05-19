الإثنين 19 مايو 2025
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ثقافة وفنون

لقطات من كواليس أحدث أفلام آسر ياسين وأسماء جلال “إن غاب القط”

ابطال فيلم ان غاب
ابطال فيلم ان غاب القط.فيتو

يعيش النجم آسر ياسين أجواء من النشاط الفني، حيث يضع اللمسات الأخيرة لتصوير مشاهد فيلمه الجديد «إن غاب القط»، والذي يقدم خلاله الأداء الكوميدي بالسينما للمرة الأولى، وتشاركه البطولة الفنانة أسماء جلال.

واقتربت مشاهد الفيلم من الانتهاء بمشاركة عدد من النجوم بجانب آسر ياسين وأسماء جلال. 

وتقدم الفنانة سماح أنور دورا قويا خلال أحدث العمل، وكذلك الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص.

كما يشارك في العمل: محمد شاهين، انتصار، وعلي صبحي.

 فيلم «إن غاب القط» من تأليف أيمن وتار ومن إخراج سارة نوح.

فيلم فرقة الموت

كذلك يواصل آسر ياسين تصوير فيلمه «فرقة الموت»،الذي يعد أضخم الانتاجات السينمائية في عام 2025.

ويأتي  بمشاركة الفنانين أحمد عز ومنة شلبي ومحمود حميدة وعصام عمر وعدد آخر من الفنانين.

والفيلم تدور أحداثه حول قصة حقيقية حدثت في صعيد مصر، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء، ومن المقرر عرضه فى نهاية العام الجاري.

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