بعد خضوعه لعملية جراحية، عمرو الليثي يطمئن الجمهور برسالة شكر

خضع الإعلامي عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، صباح اليوم الاثنين، لعملية جراحية بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، حيث طمأن الجمهور على حالته الصحية بعد خضوعه للجراحة، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشر عمرو الليثي، صورته من المستشفى وعلق قائلا: ألف شكر للعالم الكبير الدكتور محمد حقي، الذي أجرى الله على يديه الخير، وإجراء الجراحة ليّ اليوم في المستشفى".

الإعلامي عمرو الليثي

من جانب آخر اعتذر الإعلامي عمرو الليثي، للإذاعي محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية عن الاستمرار في تقديم برنامج "كلمتين وبس" المذاع عبر أثير موجات البرنامج العام.

وذلك نظرًا لانشغاله في تقديم برنامجه الخيري أبواب الخير المذاع عبر راديو مصر.

ومن جانبه، قبل الإذاعي محمد نوار اعتذاره وشكره على قيامه بتقديم البرنامج لمدة ٤ سنوات دون مقابل.

يذكر أن برنامج «كلمتين وبس»، يستعرض حكايات عصرية من الحياة اليومية، يقدمها الإعلامي عمرو الليثي عن رائعة أستاذ الكوميديا فؤاد المهندس، في قالب جديد يجمع بينهما في حوار ودويتو إذاعي شيق بين الماضي والحاضر، يدور حول مشاكل وهموم المجتمع المصري زمان وما يجري الآن.

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