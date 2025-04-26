السبت 26 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

عمرو الليثي يعتذر عن تقديم برنامج "كلمتين وبس" بالبرنامج العام

عمرو الليثي.فيتو
عمرو الليثي.فيتو

اعتذر الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، للإذاعي محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية عن الاستمرار في تقديم برنامج "كلمتين وبس "المذاع عبر أثير موجات البرنامج العام.

وذلك نظرًا لانشغاله في تقديم برنامجه الخيري أبواب الخير المذاع عبر راديو مصر.

و من جانبه، قبل الإذاعي محمد نوار اعتذاره وشكره على قيامه بتقديم البرنامج لمدة ٤ سنوات دون مقابل.

يذكر أن برنامج «كلمتين وبس»، يستعرض حكايات عصرية من الحياة اليومية، يقدمها الإعلامي عمرو الليثي عن رائعة أستاذ الكوميديا فؤاد المهندس، في قالب جديد يجمع بينهما في حوار ودويتو إذاعي شيق بين الماضي والحاضر، يدور حول مشاكل وهموم المجتمع المصري زمان وما يجري الآن

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