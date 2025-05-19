نجل كريم عبد العزيز يكشف عن أحلامه في التمثيل ويوجه رسالة لوالده (فيديو)

حضر نجل الفنان كريم عبد العزيز “علي” العرض الخاص لأحدث أفلامه “مشروع x”، الذي تم إقامته مساء أمس الأحد في دار الأوبرا المصرية، بحضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

وتحدث علي كريم عبد العزيز عن أحلامه في خوض تجربة التمثيل كوالده، فقال: “ في فترة كنت عايزة ابقي ممثل وبعديها قولت خلاص لا، فانا لسة متردد، الحقيقة معرفش مستقبلي فين”

وتابع علي عن مساندة كريم عبد العزيز له في دخول عالم الفن: “عايزني ابقي في نفس المجال وكان بيشجعني إني ابقي ممثل.”

وحرص نجل كريم عبد العزيز على ارسال رسالة لوالده، فقال: “الف مبروك، هو الفترة اللي فاتت اجتهد جامد جدًا وإن شاء الله الفيلم هيطلع كويس.”

العرض الخاص لفيلم المشروع x

احتفل النجم كريم عبد العزيز وياسمين صبري بالعرض الخاص لفيلم المشروع x، أمس الأحد في دار الأوبرا المصرية بحضور كوكبة من نجوم الفن.

فيلم المشروع x

وحرص كريم عيد العزيز على مصافحة وتقبيل جميع أصدقائه الذين ساندوه في العرض الخاص لفيلمه الجديد المشروع x ومنهم أمير كرارة وأحمد فهمي ومحمد حماقي وعمرو سعد وغيرهم من النجوم.

وكشفت نهاية فيلم المشروع x، عن مفاجأة غير متوقعة، حيث أكدت الأحداث وجود جزء ثانٍ من العمل تحت عنوان "الخروج".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على دعم كريم عبد العزيز وياسمين صبري في العرض الخاص لفيلم المشروع x ، المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.

حضر العرض الخاص لفيلم المشروع x كل من ماجد المصري وزوجته، ودرة وأحمد رزق وأمير كرارة وأكرم حسني ومحمد حماقي وكارولين عزمي.

كما حضر أيضا الفنان أحمد زاهر وابنته ملك وليلي علوي وإنجي المقدم وغيرهم.

مشروع x

يُعد فيلم "المشروع X" أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية "يوسف الجمال"، عالم المصريات الذي يجسده كريم عبد العزيز، والذي ينطلق في رحلة مشوّقة تمتد من قلب القاهرة إلى الفاتيكان وأعماق المحيطات، في محاولة للإجابة عن السؤال التاريخي الغامض: هل الهرم الأكبر مجرد مقبرة؟

رحلة مليئة بالمطاردات، والأكشن، والغموض، مدعومة بتقنيات عالية ومشاهد صعبة تم تصوير بعضها تحت الماء وبمشاركة طائرات حربية ومدنية وغواصات حقيقية.

من جانبه، صرّح المخرج بيتر ميمي قائلًا: "فيلم المشروع X هو حلم عملت عليه لسنوات، وتم تأجيله مرارًا بسبب التحديات الإنتاجية الضخمة. سعيت من خلاله إلى المزج بين المعرفة والتشويق، وبين الأساطير الفرعونية والصورة المعاصرة، بما يواكب تطلعات الجمهور العربي والعالمي."

الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، ويشارك في بطولته إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.

من المقرر عرض الفيلم بدور السينما في مصر يوم 21 مايو 2025، على أن يُطرح في باقي الدول العربية يوم 5 يونيو 2025، تزامنًا مع موسم عيد الأضحى السينمائي.

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