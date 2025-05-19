نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف كواليس مكالمة السيسي مع والده

كشف الفنان أحمد أبو زهرة نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، كواليس اتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي هاتفيا بوالده مساء أمس.

اتصال السيسي بعبد الرحمن أبو زهرة

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”:"مساء أمس تواصل الرئيس السيسي هاتفيا مع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة وكانت لفتة إنسانية جميلة أثرت في والدي، وهذه ليست أول مرة يتصل بها الرئيس بوالدي".

وتابع:"توالي مكالمات الرئيس السيسي واتصاله بوالدي يجعله يشعر بتكريم وتقدير كبير عندما، وبالأمس اطمئن على عبد الرحمن أبو زهرة قائلا، محتاج أي حاجة طيب تؤمرني بأي شئ في لفتة تحمل الكثير من التواضع والجمال من الرئيس".



ولفت إلى أن الرئيس السيسي اطمئن على الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة ووجه بمتابعة حالته الصحية.

تطورات الحالة الصحية لعبد الرحمن أبو زهرة

وأشار إلى أنه في 2021 و2022 حدثت له مشكلات ونقل للعناية المركزة، ولكن منذ عامين الحالة الصحية مستقرة وهو لا يحب الانتقال الي المستشفى فقمنا بتهيئة له الأمور الصحية في المنزل.

اتصال وزير الصحة بالفنان عبد الرحمن أبو زهرة

وأختتم أنه صباح اليوم اتصل بي وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار واطمئن على الوالد، وابلغني اهتمام الرئيس السيسي بالحالة الصحية لوالدي.

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