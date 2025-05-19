نهى صالح تحتفل بزفافها على رجل أعمال بارز

احتفلت الفنانة الشابة نهى صالح بزفافها على رجل أعمال بارز، حيث أقيم الحفل بأحد الأماكن العامة، واقتصر الحضور على عدد من أفراد عائلتي العروسان والأصدقاء المقربين فقط

ومن المفترض أن تسافر نهى صالح وعريسها إلى خارج مصر لقضاء إجازة شهر العسل، لتعود بعدها إلى القاهرة لاستئناف نشاطها الفني

مسلسل هنيدي فى رمضاني

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نهى صالح، كان مسلسل “شهادة معاملة أطفال”، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، حيث كانت تجسد دور زوجة الفنان “محموط حافظ”، المساعد الخاص بمحمد هنيدي ضمن أحداث العمل

ويأتي “شهادة معاملة أطفال” لـ هنيدي من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج وائل فرج.

يشارك بمسلسل "شهادة معاملة أطفال" بجانب محمد هنيدي كل من محمد ثروت والكوميديان محمود حافظ والفنانة أسماء إبراهيم، الفنانة نهي صالح، الفنانة جيهان خليل.

كذلك يشارك فى مسلسل شهادة معاملة أطفال كل من صبري فواز ونهى عابدين.

وخلال أحداث الحلقة الأولى من العمل، يدخل الفنان محمد هنيدي في غيبوبة كاملة لمدة 20 عامًا تظهر عن طريق الفلاش باك في أحداث العمل، وفي إحدى الليالي تحدث معجزة تجعله يعود لوعيه مرة أخرى، ويقرر أن يبدأ حياة جديدة تدور في إطار كوميدي.

مسلسل محمد هنيدي الجديد

ويلعب محمد هنيدي شخصية محامِ يدافع عن حقوق الإنسان، ويتخلل العمل بعض الكوميديا التي اعتاد هنيدي على تقديمها في أعماله.

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