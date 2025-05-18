رئيس التأمينات يكشف سبب وقف معاش عبد الرحمن أبو زهرة و324 آخرين

كشف اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، السبب وراء وقف صرف المعاشات للفنان عبد الرحمن أبو زهرة واآخرين ممن تجاوزت أعمارهم الـ 90 عاما.

إشكالية المعاشات لـ 325 شخصا تخطوا الـ 90 عاما

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: بعض الحالات القديمة من الستينيات والسبعينيات غير مسجل لهم رقم قومي لدينا، وبعد عمل سحب للبيانات لمن تخطى 90 عاما تم وقف المعاش الخاص بهم نظرًا لعدم توافر بيانات الرقم القومي لدينا.



أزمة صرف معاش الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

وتابع:"حدث خطأ تقني وأقر بالخطأ ونعتذر لأهالينا من أصحاب المعاشات ونقول لهم اسفين عن الخطأ، نحن لدينا 325 شخصا من 11 مليون غير مسجل لهم رقم قومي، وأعمارهم تتجاوز الـ 90 عاما، وكان من بينهم الفنان عبد الرحمن أبو زهرة".

وتابع:"بعد نشر نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة منشورًا على السوشيال ميديا بشأن توقف معاش والده تم حل المشكلة واستئناف صرف المعاش له".

وأضاف:"اصدرت تعليمات يوم الثلاثاء كل من مسجل له رقم قومي يتم استئناف صرف المعاش الخاص به، سيتبقى 315 شخصا ليس لدي وسيلة للوصول لهم تخطوا 90 عاما وعناوينهم قديمة وغير مسجل أرقام تليفونات لهم".



واستكمل: المعاش الخاص بـ 315 شخصا موقوفا لأنني أريد استكمال بيانات الرقم القومي وحال توافر صورة البطاقة لدي سيتم استئناف المعاش فورا ولحظيا، ولسنا في حاجة لنقول لصاحب المعاش تعالي وريني نفسك".

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