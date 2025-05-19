الإثنين 19 مايو 2025
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رياضة

النحاس يطلب تقريرا فنيا شاملا عن فاركو قبل جولة حسم الدوري

عماد النحاس، فيتو
عماد النحاس، فيتو

طالب عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جهازه المعاون بإعداد تقرير فني شامل عن فريق فاركو، وذلك قبل مواجهة الفريقين في الجولة الختامية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوصي النحاس محلل أداء النادي الأهلي بإعداد تقرير يشمل كافة نقاط القوة والضعف للفريق السكندري قبل مواجهة حسم لقب الدوري. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس، لخوض مباراة فاركو الختامية في مشوار الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فاركو في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

 

 

 

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