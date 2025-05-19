الإثنين 19 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ظهير سيراميكا الأقرب، كيف يفكر الأهلي في دعم جبهته اليسرى؟

عماد النحاس، فيتو
عماد النحاس، فيتو

قال مصدر داخل الأهلي: إن محمد شكري لاعب سيراميكا، أصبح أقرب لاعب لتدعيم الظهير الأيسر في ميركاتو الصيف.
أضاف: شكري يحظي بدعم من مسؤلي الأهلي عن توفيق محمد لاعب بتروجت.
وأوضح: شكري نظرا لكونه أحد أبناء الأهلي يميل النادي لعودته في الوقت الذي تحسم فيه إدارة الاسكاوتنج الأمر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فاركو في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي صفقات الاهلي محمد شكري لاعب سيراميكا توفيق محمد لاعب بتروجت

مواد متعلقة

الأهلي يرفض فتح ملف تجديد ربيعة، اعرف التفاصيل

كواليس جلسة المصالحة بين النحاس ومعلول بعد أزمة مباراة البنك

كواليس غضب ريفيرو من الأهلي

النحاس يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات اليوم

النحاس يضع استقالته أمام الخطيب بعد حسم الدوري

الأهلي يستهدف التعاقد مع ظهير أيمن لتدعيم صفوفه

موعد مباراة الأهلي وفاركو والقناة الناقلة

الأهلي يواصل تدريباته اليوم دون راحة استعدادا لمواجهة فاركو

ads

الأكثر قراءة

بعد واقعة سرقة نوال الدجوي.. كم تبلغ مصروفات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب؟

نص أقوال نوال الدجوي في سرقة مسكنها، الحرامي غير الأرقام السرية للخزائن

لو فرشناها تغطي ملعب وتطول برج، الذكاء الاصطناعي يكشف حجم مسروقات نوال الدجوي

بعد واقعة نوال الدجوي، هل يجوز قانونًا الاحتفاظ بمبالغ مالية كبيرة وعملات أجنبية داخل المنازل؟

المعاينة تكشف عدم وجود آثار عنف في سرقة فيلا نوال الدجوي

حقيقة إلغاء اتحاد الكرة لاجتماع الغد مع الأندية

البرهان يصدر مرسوما بتعيين سيدتين في مجلس السيادة الانتقالي

قائمة المسروقات الضخمة لشقة نوال الدجوي تشعل مواقع التواصل، والنشطاء: دي مغارة علي بابا

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض ملحوظ في سعر البرقوق والعنب والخوخ

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قائمة مسروقات فيلا نوال الدجوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأوامر والنواهي الإلهية في القرآن (فيديو)

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم صيام يوم العاشر من ذي الحجة

ما هو مقام إبراهيم وما حكم الصلاة عنده؟

المزيد
الجريدة الرسمية