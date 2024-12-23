فوائد بذور الشيا، تساعد في تقليل الوزن وتحسين نسبة الكوليسترول بالدم

تحتوي بذور الشيا على أحماض أوميجا 3 الدهنية والحديد والكالسيوم ومضادات الأكسدة.

ومن فوائدها الأخرى احتوائها على الألياف، كما أنها قد تساعد في دعم فقدان الوزن وإدارة مستويات الجلوكوز والكوليسترول.

تشير بعض الأبحاث إلى أن بذور الشيا قد تساعد في تحسين نسبة الكوليسترول "الجيد" و"الضار" في الدم، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

فوائد بذور الشيا

كما تشير الأبحاث إلى أن بذور الشيا لها فوائد صحية عديدة، كالآتي:

غنية بالألياف

يساعد النظام الغذائي الذي يحتوي على كمية كافية من الألياف في منع الإمساك والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، ويمكن أن تساعد بذور الشيا على تلبية المتطلبات الغذائية للألياف.

توفر حصة واحدة من 28 جرامًا (جم)، أو 2 1/2 ملعقة كبيرة (ملعقة كبيرة)، أقل بقليل من 10 جرام من الألياف، والتوصية اليومية للبالغين هي 25-30 جرامًا، لذا فإن حصة من بذور الشيا يمكن أن تلبي 30٪ من هذا.

تساعد في إنقاص الوزن

كما أنها تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، والشعور بالشبع لفترة أطول، وما يساعد في الوصول إلى وزن معتدل.

تساعد في زيادة نسبة الكوليسترول الحميد

وجدت المراجعات أن بذور الشيا تزيد من كمية الكوليسترول الحميد (HDL) وتخفض الكوليسترول الحميد (LDL).

تحتوي بذور الشيا على تأثير وقائي على توازن الدهون في الدم وتأثير محايد أو مفيد على علامات أخرى لصحة القلب والأوعية الدموية، لذلك فمن المفيد إضافة بذور الشيا للنظام الغذائي لأولئك الذين يريدون خفض نسبة الكوليسترول الضار أورفع نسبة الكوليسترول الحميد.

تقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم

وجدت الدراسات أنه مقارنة ببذور الكتان، فإن بذور الشيا تبطئ سرعة إطلاق الجسم للجلوكوز، مما يقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم الذي يأتي بعد تناول الكربوهيدرات.

ويكون هذا مفيدًا للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

غنية بأوميغا 3 وأوميجا 6

تحتوي بذور الشيا على 6.72 جرام من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة (PUFAs) لكل وجبة، وهذا يشمل أوميجا 3 وأوميجا 6.

وجدت المراجعات أن تناول أوميجا 3 بكميات أكبر يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وعوامل الخطر المرتبطة بها.

المخاطر الصحية المحتملة لبذور الشيا

بذور الشيا آمنة بشكل عام للاستهلاك، وقد يعاني بعض الأشخاص من حساسية بذور الشيا، لكنها ليست شائعة.

وتشير الدراسات إلى أن بذور الشيا لها أوجه تشابه بنيوية مع الأطعمة الأخرى التي قد يعاني الأشخاص من الحساسية تجاهها، مثل بذور السمسم والبندق، وبالنسبة للبعض، قد يؤدي هذا إلى التحسس المتبادل.

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