فوائد بذور الشيا، تخفض الكوليسترول وتنظم السكر بالدم وتحمي من الشيخوخة

فوائد بذور الشيا، بذور الشيا من الحبوب التى نالت شهرة واسعة فى العصر الحالى وذلك على مستوى العالم لما لها من أهمية فى التخسيس والتجميل.

وفوائد بذور الشيا، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بإضافتها إلى السلطة والعصائر.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن بذور الشيا، تلك البذور الصغيرة ذات اللون الأسود أو الرمادي، تُعدّ من الأغذية الخارقة التي لاقت رواجا واسعا في السنوات الأخيرة، نظرا لغناها الكبير بالعناصر الغذائية وفوائدها الصحية المتعددة، ويعود أصل هذه البذور إلى أمريكا الجنوبية، حيث كانت غذاء أساسي في حضارات المايا والأزتيك، وما زالت حتى اليوم تحظى بتقدير كبير بسبب فوائدها المذهلة.

القيمة الغذائية لبذور الشيا

وأضاف السيد: تحتوي بذور الشيا على تركيبة غذائية فريدة، تشمل، نسبة عالية من الألياف، كما أنها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، ومصدر ممتاز للبروتين النباتي، وتحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم والفسفور، وغنية بمضادات الأكسدة.

فوائد بذور الشيا للصحة

فوائد بذور الشيا للصحة

وتابع، أن من فوائد بذور الشيا التى تدفع لتناولها الآتي:-

تعزيز صحة القلب، بفضل احتوائها على أحماض أوميجا 3، تسهم بذور الشيا في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، وتحسين ضغط الدم، والحد من الالتهابات، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تنظيم مستويات السكر في الدم، الألياف القابلة للذوبان في بذور الشيا تُبطئ من امتصاص السكر في الدم، ما يساعد على تنظيم مستويات الجلوكوز، خاصة لمرضى السكري من النوع الثاني.

المساعدة على فقدان الوزن، وتمتص بذور الشيا الماء وتنتفخ في المعدة، مما يمنح الشعور بالشبع لفترات أطول ويقلل من كمية الطعام المستهلكة، كما أن البروتين الموجود فيها يعزز الإحساس بالامتلاء.

تحسين صحة الجهاز الهضمي، فالألياف غير القابلة للذوبان في بذور الشيا تعزز حركة الأمعاء وتمنع الإمساك، كما تسهم في تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء.

دعم صحة العظام، وتحتوي بذور الشيا على نسب عالية من الكالسيوم والمغنيسيوم والفسفور، وهي عناصر مهمة لبناء العظام والحفاظ على قوتها، مما يجعلها خيار ممتاز خاصة للنباتيين الذين لا يستهلكون منتجات الألبان.

زيادة الطاقة وتحسين الأداء البدني، كان محاربو الأزتيك والمايا يستهلكون بذور الشيا لزيادة طاقتهم وقدرتهم على التحمل، وهو أمر مدعوم علميًا اليوم، حيث توفر الكربوهيدرات المعقدة والطاقة المستدامة.

غنية بمضادات الأكسدة، وتحتوي بذور الشيا على مضادات أكسدة قوية تحارب الجذور الحرة، مما يساهم في الوقاية من الشيخوخة المبكرة وبعض الأمراض المزمنة كالسرطان.

طرق استخدام بذور الشيا

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أنه لتناول بذور الشيا يمكن إضافتها إلى العصائر أو الزبادي، وتُستخدم في تحضير "بودينج الشيا" مع الحليب أو حليب اللوز، وتُضاف إلى الخبز والمخبوزات، ويمكن نقعها في الماء وشربها مباشرة، وتدخل في وصفات نباتية كبديل للبيض.

الكمية المسموح بتناولها من بذور الشيا

وأردف السيد، أنه عادةً ما يُوصى بتناول ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا يوميا (حوالي 20 جراما)، ويُنصح بنقعها بالماء قبل الاستخدام لتحسين امتصاص العناصر الغذائية وتقليل خطر التلبك المعوي.

محاذير تناول بذور الشيا

وأكد أنه على الرغم من فوائدها الكثيرة، فقد تسبب بذور الشيا بعض المشاكل لدى بعض الأشخاص مثل:

اضطرابات في الجهاز الهضمي إذا تم تناولها بكميات كبيرة دون نقع.

قد تتعارض مع أدوية تمييع الدم بسبب احتوائها على الأوميغا-3.

احتمال وجود رد فعل تحسسي لدى بعض الأفراد.

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