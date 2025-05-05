فوائد بذور الشيا، تحسن صحة القلب والجهاز الهضمي وتقوي العظام

فوائد بذور الشيا، بذور الشيا من الحبوب الشهيرة التي نالت شهرة واسعة في وقتنا الحالي خاصة بعد أن اشتهرت بأهميتها فى فترات الريجيم.

وفوائد بذور الشيا، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على نسبة عالية من الألياف والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناولها.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية: إن بذور الشيا من الأطعمة الصحية التي اكتسبت شهرة واسعة في السنوات الأخيرة بفضل فوائدها الغذائية المتعددة وقيمتها العالية، وتعود أصول هذه البذور إلى أمريكا الجنوبية، وقد استخدمتها حضارات مثل الأزتيك والمايا كمصدر رئيسي للطاقة والتغذية، وتتميز بذور الشيا بحجمها الصغير ولونها الرمادي أو الأسود، لكنها تحمل في داخلها كنزا من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم والعقل.

القيمة الغذائية لبذور الشيا

وأضافت منى، تحتوي بذور الشيا على نسب عالية من الألياف، البروتين، الأحماض الدهنية أوميجا 3، الكالسيوم، المغنيسيوم، الحديد، ومضادات الأكسدة، ما يجعلها غذاء مثاليا لمن يسعى لتحسين نظامه الغذائي دون الحاجة إلى تناول مكملات صناعية، وملعقتان فقط من بذور الشيا توفران كمية كبيرة من الاحتياجات اليومية للجسم من هذه العناصر.

فوائد بذور الشيا

فوائد بذور الشيا للصحة

وتابعت، أن من فوائد بذور الشيا التى تدفعنا لتناولها:

الألياف الذائبة الموجودة في بذور الشيا تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم، كما أنها تساهم في الوقاية من الإمساك، عندما تنقع بذور الشيا في الماء، تنتفخ وتكون مادة هلامية تساعد على تنظيف الجهاز الهضمي من السموم وتحسين امتصاص العناصر الغذائية.

تحتوي بذور الشيا على أحماض أوميجا 3 التي تلعب دورا مهما في تقليل مستويات الكولسترول الضار في الجسم وتحسين صحة القلب، كما أن مضادات الأكسدة تساهم في حماية الشرايين من التصلب وتقليل فرص الإصابة بالأمراض القلبية المزمنة.

بفضل احتوائها على كميات كبيرة من الألياف، تمنح بذور الشيا شعور طويل بالشبع، مما يساعد في تقليل كميات الطعام المستهلكة يوميا، كما أن البروتين الموجود فيها يعزز الشعور بالامتلاء ويقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.

يساعد تناول بذور الشيا في إبطاء امتصاص السكر في الدم، مما يقلل من تقلبات مستويات السكر ويحسن حساسية الجسم للأنسولين، لذلك فهي مفيدة بشكل خاص للأشخاص المصابين بمرض السكري أو المعرضين للإصابة به.

بذور الشيا غنية بالكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي عناصر ضرورية للحفاظ على صحة العظام والأسنان.

تناول بذور الشيا بانتظام قد يساعد في الوقاية من هشاشة العظام خاصة عند كبار السن أو الأشخاص الذين لا يحصلون على ما يكفي من هذه المعادن من مصادر أخرى.

من المعروف أن بذور الشيا كانت تستخدم قديما كمصدر للطاقة من قبل المحاربين والرياضيين، وذلك لأنها تزود الجسم بالكربوهيدرات المعقدة التي تمنح طاقة تدوم لفترة طويلة دون رفع مستويات السكر في الدم بسرعة.

طرق تناول بذور الشيا

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه يمكن تناول بذور الشيا بعدة طرق، فهي لا تمتلك طعما قويا مما يجعل من السهل إضافتها إلى العصائر، الزبادي، الشوفان، أو السلطات، ويمكن أيضا نقعها في الماء أو الحليب للحصول على قوام هلامي يمكن استخدامه كبديل للبيض في وصفات الخبز النباتية، وتعتبر بذور الشيا إضافة ممتازة للنظام الغذائي اليومي، فهي صغيرة الحجم لكن فوائدها عظيمة، سواء لتحسين الهضم، تقوية العظام، أو الحفاظ على صحة القلب، دون أي آثار جانبية تذكر عند استخدامها باعتدال.

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