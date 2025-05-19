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خارج الحدود

مدير عام مجمع الشفاء يحذر من انهيار صحي وشيك في غزة

مستشفيات غزة، فيتو
مستشفيات غزة، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أن مدير عام مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية، حذر من انهيار وشيك في القطاع الصحي جراء التصعيد العسكري المتواصل ونقص الإمدادات.

تحذيرات من انهيار صحي وشيك في مستشفيات قطاع غزة

وفي بيان صادر عنه اليوم قال أبو سلمية: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المنظومة الصحية في قطاع غزة بشكل متعمد، ما يعيق تقديم الخدمات الطبية للجرحى والمرضى.

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وأضاف أن "قوات الاحتلال الإسرائيلية تثأر من المستشفيات بمنعها من أداء واجبها الإنساني ولا نستطيع تقديم خدمات للجرحى والمرضى في ظل تدفق أعداد كبيرة منهم".

وأكد أبوسليمة أن قطاع غزة شهد خلال أربعة أيام فقط سقوط أكثر من 500 شهيد ونحو 1000 جريح.

وأشار إلى أن هناك "استهدافا متعمدا للمرافق الصحية، بهدف قتل أكبر عدد من أهالي قطاع غزة"، مبينا أن مريضين بالكلى توفيا قبل ساعات بسبب نفاد المستلزمات الطبية الأساسية، في مؤشر خطير على تدهور الوضع الصحي.

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غزة مجمع الشفاء قوات الاحتلال مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة محمد أبو سلمية

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