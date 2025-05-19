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خارج الحدود

استشهاد 28 فلسطينيا في غزة منذ فجر اليوم

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

 أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الإثنين، باستشهاد 28 شخصا في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الإثنين.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

 وفي وقت سابق من اليوم استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، بعد قصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع البركة بدير البلح وسط قطاع غزة.

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 أمس الأحد أعلنت مصادر طبية في القطاع، عن استشهاد 132 مواطنا في غارات مكثفة من طيران الاحتلال 61 منهم في مدينة غزة وشمال القطاع.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت نحو 174 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي

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