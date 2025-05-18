ريال مدريد يتغلب علي إشبيلية بثنائية في الدوري الإسباني

فاز نادي ريال مدريد علي نظيره إشبيلية، بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان ، ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني.

وسجل ثنائية ريال مدريد كل من: مبابي في الدقيقة 75 وبيلينجهام في الدقيقة 87.

وكان أنشيلوتي قد أعلن عن تشكيل ريال مدريد أمام إشبيلية والذي جاء كالتالي:

تشكيل ريال مدريد أمام إشبيلية

وبهذه النتيجة يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني "الليجا"، برصيد 81 نقطة.

فيما يهبط إشبيلية إلي المركز السادس عشر بترتيب الدوري الإسباني، ويملك رصيده 41 نقطة.

وحسم برشلونة لقب الدوري الإسباني رسميا يوم الخميس بعد انتصاره في الديربي الكتالوني أمام إسبانيول.

وكانت مباراة الدور الأول بين ريال مدريد وإشبيلية على ملعب "سانتياجو برنابيو"، انتهت بفوز أصحاب الأرض 4-2.

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