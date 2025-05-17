رسميا، ريال مدريد يعلن ضم هويسن مقابل 50 مليون جنيه إسترليني

أعلن نادي ريال مدريد التعاقد رسميا مع المدافع الإسباني الدولي دين هويسن قادما نادي بورنموث الإنجليزي.

بيان رسمي من ريال مدريد

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: سيعزز فريقنا خط دفاعه بموهبة شابة، تبلغ من العمر ٢٠ عامًا، بالتعاقد مع دين هويسن وهو لاعب دولي إسباني، ولعب بشكل احترافي في الدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي الممتاز.

قلب الدفاع القادم من بورنموث أحد المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024 /25.

ظهر هويسن لأول مرة مع المنتخب الإسباني في مارس الماضي. نشأ في صفوف الشباب بنادي ملقة، وفي عام 2021 انضم إلى يوفنتوس، حيث ظهر لأول مرة مع الفريق الأول في مباراة ضد ميلان. ثم أمضى نصف موسم على سبيل الإعارة في روما قبل أن ينضم أخيرًا إلى بورنموث.

وبحسب التقارير الواردة من إسبانيا فإن الصفقة كلفت ريال مدريد 50 مليون جنيه إسترليني قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

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