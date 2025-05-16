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رياضة

تطورات جديدة في مفاوضات ريال مدريد مع هويسين

هويسين، فيتو
هويسين، فيتو

 عقد نادي ريال مدريد اجتماعا مع  وكلاء  الإسباني ديان هويسين، لاعب بورنموث الإنجليزي، من أجل الانضمام للفريق خلال خلال الميركاتو الصيفي.

وأفاد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو بأن نادي ريال مدريد عقد اجتماعًا جديدًا صباح اليوم مع وكلاء المدافع الشاب ديان هويسين.

وفقًا لرومانو، كانت المحادثات إيجابية للغاية، ويجري الآن العمل على وضع اللمسات الأخيرة على بنود العقد.

من المنتظر أن يخضع هويسين للفحص الطبي قريبًا، تمهيدًا للتوقيع الرسمي مع النادي الملكي والإعلان عن الصفقة.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن وصول ديان هويسين إلى ريال مدريد سيكون أسهل مما قد يبدو، خاصة لأن اللاعب نفسه، بمجرد أن علم بأن النادي الملكي جاد في ضمه، قرر أن لا توجد أي خيارات أخرى رغم اهتمام أندية مثل ليفربول وتشيلسي بضمه.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن هويسين كان قد لفت انتباه مدربي أكاديمية ريال مدريد قبل سنوات لكن عرض يوفنتوس كان أكبر بخمس مرات من عرض الريال، بالإضافة إلى رغبة اللاعب في خوض تجربة خارج إسبانيا، وأمور أخرى مثل شارة القيادة في الفريق الذي سيلعب له، جعلت الصفقة المحتملة لصالح للملكي تتبخر كما أن والده اختار يوفنتوس، وهو نفس النادي الذي أعاره الموسم الماضي إلى روما، ثم باعه إلى بورنموث.

وأكملت، أن ظهور اللاعب الأول مع منتخب إسبانيا كان حاسمًا حيث استدعاه المدرب لويس دي لا فوينتي بسبب غياب إينييجو مارتينيز، لكن الإصابة التي تعرض لها كوبارسي في مباراة روتردام ضد هولندا فتحت الباب على مصراعيه أمام هويسين للانضمام إلى ريال مدريد ومنذ تلك اللحظة، عاد اسمه بقوة إلى طاولة النقاش داخل فالديبيباس.

وأردفت، أن بعد المباراتين ضد هولندا، تم تكثيف المراقبة والمتابعة للاعب وفي فالديبيباس أصبحوا يعرفون كل شيء عن بيئته وتحركاته وسلوكياته لكن الأهم من كل ذلك أنه أعطى شعورًا قويًا بالثقة للطاقم الفني في ريال مدريد، سواء بأسلوبه في اللعب أو بشخصيته.

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ريال مدريد ديان هويسين صحيفة ماركا الاسبانية ليفربول وتشيلسي نادي ريال مدريد

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