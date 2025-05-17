أخبار الاقتصاد اليوم: موعد صرف مرتبات مايو 2025.. إيرادات المتاحف خلال 2023.. و18% ارتفاعًا في الصادرات المصرية إلى الدول العربية

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تقريرا بعنوان العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول العربية يشير إلى وصول قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية 16.2 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 13.6 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 18 %.

أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، زيارة مفاجئة إلى الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية "سيجوارت"، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصــاء اليــوم السبت بيانــًا صحفيًا بمناسبة اليــوم العالمي للمتاحف الــذي يحتفل به يــوم 18 مايو من كل عــام وهو اليوم الذى حدده المجلس الدولي للمتاحف "الأيكوم" في اجتماعه عام 1977، والهدف من اليوم العالمي للمتاحف إنشاء حدث سنوي لزيادة توحيد التطلعات والجهود الإبداعية للمتاحف، ولفت انتباه الجمهور العالمي إلى نشاطها، وإيصال رسالة مفادها أن «المتاحف وسيلة مهمة للتبادل الثقافي وإثراء الثقافات وتنمية التفاهم المتبادل والتعاون والسلام بين الشعوب».

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي، اليوم السبت، بخفض أسعار الفائدة "عاجلًا وليس آجلًا" قائلا إن الأعلى الفيدرالي خفض أسعار الفائدة "عاجلًا وليس آجلًا" وذلك عبر صفحته على تروث سوشيال اليوم.

ينظم اتحاد شركات التأمين المصرية الماراثون السنوي السادس، تحت رعاية كل من وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك يوم الجمعة الموافق 30 مايو 2025، بمركز شباب الجزيرة، تحت شعار: “نجري معًا… نسبق الخطر بالتأمين”.

يسعى بنك القاهرة لتقديم خدمات جديدة ومتنوعة تناسب متطلبات عملائه، وتجذب شرائح عديدة له خلال الفترة الحالية، ولعل من تلك الخدمات إمكانية استلام العملاء الحوالات من الخارج عبر خدمة الموبايل كاش في بنك القاهرة.

سجل سعر الدواجن المجمدة في المملكة العربية السعودية، تباينًا ملحوظًا، في السلاسل الغذائية والمحال التجارية.

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع نحو 238.4 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 17.527 مليون ورقة منفذة على 501 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 242.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 8.586 مليون ورقة منفذة على 605 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أكد المهندس أحمد السباعي، عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن واردات مصر من القمح في عام 2024 شهدت ارتفاعًا بلغ 14.2 مليون طن، مقابل 10.8 مليون طن في 2023، بزيادة نسبتها 31%.

يتساءل الكثيرون عن موعد صرف مرتبات شهر مايو لجميع العاملين بالدولة خاصة بعد إعلان وزارة المالية عن بدء تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات اعتبارًا من يوليو المقبل.

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الدولة المصرية بدأت تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى بدأته منذ نحو 10 سنوات، رغم الظروف والتقلبات العالمية الحادة وموجات التضخم المتوالية واشتعال الحروب والأزمات فى الشرق الأوسط والعالم، مشيرا إلى أن صمود الاقتصاد المصرى فى وجه كل الأزمات العالمية المتلاحقة وقدرته على تنويع مجالات الإنتاج وجذب الاستثمارات الجديدة لخلق فرص العمل للشباب باستمرار وراء المؤشرات الإيجابية المتوالية التى تصدر عن المؤسسات المالية الكبرى فى العالم تجاه اقتصادنا الوطنى وتمنحه دفعات للأمام كما تفتح المجال أمام الصناديق السيادية وكبار المستثمرين فى العالم للتوجه إلى السوق المصرى وبناء الشراكات مع الكيانات الاقتصادية المصرية.

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