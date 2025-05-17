أسعار الدواجن المجمدة في السعودية اليوم السبت 17 مايو 2025

أسعار الدواجن المجمدة في السعودية، سجل سعر الدواجن المجمدة في المملكة العربية السعودية، تباينًا ملحوظًا، في السلاسل الغذائية والمحال التجارية.

أسعار الدواجن المجمدة في السعودية

أسعار الدواجن المجمدة في السعودية

وجاءت أسعار الدواجن المجمدة في السعودية بالسلاسل الغذائية؛ كالأتي:

بلغ سعر داري دجاج تيندر مجمد وزن كيلو نحو 45 ريال سعودي.

بلغ سعر دراي صدور دجاج طرية وزن كيلو نحو 20 ريال سعودي.

بلغ سعر دوكس صدور دجاج طرية وزن 2 كيلو نحو 45 ريال سعودي.

بلغ سعر دو دجاج مجمد وزن 1.1 كيلو نحو 176 ريال سعودي.

بلغ سعر ساديا صدور دجاج طرية وزن 2 كيلو نحو 50 ريال سعودي.

أسعار الدواجن المجمدة في السعودية

سعر الدواجن المجمدة في السعودية

بلغ سعر دو صدور دجاج طري وزن كيلو نحو 20 ريال سعودي. بلغ سعر دو دجاج فرنسي مجمد وزن كيلو نحو 126 ريال سعودي. بلغ سعر ساديا صدور دجاج طري وزن كيلو نحو 24 ريال سعودي. بلغ سعر ساديا دجاج مجمد وزن كيلو نحو 163 ريال سعودي. بلغ سعر ساديا دجاج مجمد وزن 800 جرام نحو 148 ريال سعودي.

أسعار الدواجن المجمدة في السعودية

أسعار الدواجن المجمدة في السعودية

بلغ سعر ساديا أنصاف صدور دجاج مجمد بدون عظام وجلد وزن 450 جرامًا نحو 15 ريال سعودي.

بلغ سعر كواليكو دجاج مجمد 1200 جرام نحو 255 ريال سعودي.

بلغ سعر سيارا صدور الدجاج المقطعة وزن 2 كيلو نحو 50 ريال سعودي.

بلغ سعر ساديا دجاج مجمد وزن 1.2 كيلو نحو 183 ريال سعودي.

بلغ سعر برديكس دجاج مجمد بدون أحشاء وزن كيلو نحو 127 ريال سعودي.

بلغ سعر داري دجاج مجمد وزن كيلو نحو 177 ريال سعودي.

أسعار الدواجن المجمدة في السعودية

سعر الدواجن المجمدة في السعودية

بلغ سعر ساديا دجاج مجمد وزن 900 جرام نحو 141 ريال سعودي. بلغ سعر ساديا مكعبات صدور دجاج وزن 750 جرامًا نحو 23 ريال سعودي. بلغ سعر ساديا دجاج مجمد وزن 1.3 كيلو نحو 16 ريال سعودي. بلغ سعر ساديا دجاج مجمد وزن 900 كيلو نحو 13 ريال سعودي. بلغ سعر دجاج مجمد رضوى وزن 900 جرام نحو 18 ريال سعودي.

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