السبت 17 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

238.4 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال تداولات الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة  خلال الأسبوع  نحو 238.4 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 17.527 مليون ورقة منفذة على 501 ألف عملية.
وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 242.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 8.586 مليون ورقة منفذة على 605 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
واستحوذت الأسهم على 7.95 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات/ أذون نحو 92.05 % خلال الأسبوع.

تعاملات نهاية الأسبوع 

تباينت  مؤشرات البورصة المصرية  في ختام  تعاملات  الخميس 15 مايو 2025، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.259 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 31941 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 39764 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 14312 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 9417 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 12775 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 3280 نقطة.

تعاملات الأربعاء 

وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات  الأربعاء الماضي وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.255 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 31827 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 39586 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 14262 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 9430 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 12779 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3277 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، الثلاثاء الماضي، جلسة منتصف الأسبوع. وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.252 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 31692 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 39498 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 14201 نقطة. 

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 9462 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 12811 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 3291 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إجمالى قيمة التداول بالبورصة إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة التداول بالبورصة التداول للسندات التداول داخل المقصورة خلال الاسبوع الماضى قيمة التداول بالبورصة

مواد متعلقة

البورصة المصرية تشارك بالمؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية 2025 بتونس

توقعات الأبراج اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الاثنين 23-12-2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 22-12-2024، اعرف حظك على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

الأكثر قراءة

حبس متهم أعاد نشر مقطع مصور من شأنه تكدير السلم والأمن العام

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

تقارير تكشف سبب مغادرة أمير قطر المفاجئة للقمة العربية قبل إلقاء كلمته

قناة مجانية تنقل مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

إمساك أردوغان بأصبع ماكرون يثير الجدل، والنشطاء يكشفون سر الحركة الغريبة (فيديو)

سابقة صادمة عن فريد الملالي مهاجم الزمالك المحتمل

ضبط تونسية أخفت جثة زوجها بالملح 30 يومًا

موعد صرف مرتبات مايو 2025 وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

خدمات

المزيد

مصر على خط النار والتراب، بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 16/5/2025

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات كوبرا خلال شهر مايو 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم لعب الكرة في المنام وعلاقته بالصراعات والمشاكل

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأوامر والنواهي الإلهية في القرآن (فيديو)

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم لبس المحرم الكمامة الطبية

المزيد
الجريدة الرسمية