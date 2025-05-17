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اقتصاد

جهاز الإحصاء: 161.2 مليون جنيه إيرادات المتاحف خلال عام 2023

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصــاء اليــوم السبت بيانــًا صحفيًا بمناسبة اليــوم العالمي للمتاحف الــذي يحتفل به يــوم 18 مايو من كل عــام وهو اليوم الذى حدده المجلس الدولي للمتاحف "الأيكوم" في اجتماعه عام 1977، والهدف من اليوم العالمي للمتاحف إنشاء حدث سنوي لزيادة توحيد التطلعات والجهود الإبداعية للمتاحف، ولفت انتباه الجمهور العالمي إلى نشاطها، وإيصال رسالة مفادها أن «المتاحف وسيلة مهمة للتبادل الثقافي وإثراء الثقافات وتنمية التفاهم المتبادل والتعاون والسلام بين الشعوب».


ومن أهم المؤشرات العالمية في ما يلى:                                                 

يأتي في المركز الأول متحف اللوفر في باريس بفرنسا من حيث عدد الزائرين، وفي المركز الثاني المتحف البريطاني في لندن بالمملكة المتحدة وجـــاء في المـــركز الثالــث متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك بالولايات المتحدة.
ومن أهم المؤشرات الإحصائية في مصر ما يلى:   
بلـــغ عدد زائرى المتــاحف 4.8 مليون زائـر عـــام 2023 مقابـل 4.3 مليون زائر عــــام 2022 بنسبة زيادة قدرها 11.6 %.
بلـــغ اجمـالـــى إيـرادات المتــاحف 161.2 ملــيون جنيه  عام  2023


بـلغ إجمالــي عــدد المتـاحف التي زاولت النــشاط 83 متحف منها (73 متحف فن وتاريخ،10 علوم طبيعية وبحتة وتطبيقية) عام 2023. 

احتلت محافظة القاهرة العدد الأكبر من حيث عدد المتاحف حيث بلغ عددها 22 متحفًا يليها محافظة الاسكندرية 17 متحفًا ثم محافظة الجيزة 13 متحفا.
مصادر البيانات:
متاحف فن وتاريخ / متاحف علوم طبيعية وبحتة وتطبيقية  (بيانات أولية).

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الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والإحصــاء متحف اللوفر

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