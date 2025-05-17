اتحاد شركات التأمين المصرية ينظم الماراثون السنوي السادس، 30 مايو

ينظم اتحاد شركات التأمين المصرية الماراثون السنوي السادس، تحت رعاية كل من وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك يوم الجمعة الموافق 30 مايو 2025، بمركز شباب الجزيرة، تحت شعار: “نجري معًا… نسبق الخطر بالتأمين”.



يأتي ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد فريد – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام – نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

ومن جانبه، قال علاء الزهيري – رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية – إن تنظيم الماراثون يأتي في إطار مساهمات الاتحاد في مجال المسؤولية المجتمعية، وتشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة الرياضة ونشر ثقافة الحياة الصحية الآمنة.



الماراثون يأتي في إطار حرص الاتحاد على نشر الوعي التأميني، والتأكيد على أهمية النشاط البدني كجزء من نمط الحياة الصحية الآمنة.





جدير بالذكر ان اتحاد شركات التأمين المصرية تأسس في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953، وهو اتحاد غير هادف للربح يتكون من شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لقانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد مادة رقم 109 أيًا كان نوع النشاط الذي تزاوله، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويُعد من أشخاص القانون الخاص ويسجل في سجل خاص بالهيئة، ويشار إليه في هذا القانون بالاتحاد.



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