التصديري للصناعات الغذائية: 33 ألف شركة تعمل في قطاع صناعة الحبوب

أكد المهندس أحمد السباعي، عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن واردات مصر من القمح في عام 2024 شهدت ارتفاعًا بلغ 14.2 مليون طن، مقابل 10.8 مليون طن في 2023، بزيادة نسبتها 31%.

وأرجع السباعي هذا الارتفاع إلى تحسّن توافر الدولار، بالإضافة إلى تراجع متوسط الأسعار العالمية للقمح إلى 240 دولارًا للطن في 2024، مقارنة بأكثر من 350 دولارًا للطن في 2023.

وأشار خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر GrainCom 2025 المنعقد في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري، إلى أن يُعد هذا الحدث من أكبر المؤتمرات الدولية المتخصصة في قطاع الحبوب والبذور الزيتية، بمشاركة واسعة من شركات متعددة الجنسيات، ومؤسسات شحن وفحص، وبورصات السلع العالمية.

33 ألف شركة تعمل في قطاع الحبوب

وأوضح السباعي أن قطاع الحبوب في مصر يُعد من بين أكبر وأوسع القطاعات الصناعية، حيث يضم أكثر من 33 ألف شركة تعمل في ستة مجالات رئيسية، تشمل: إنتاج المكرونة، طحن القمح بنوعيه (72% و82%)، طحن الأرز، صناعات النشا والجلوكوز والخميرة، صناعة الخبز، وتعبئة الحبوب وصناعة الأعلاف.

وأشار إلى أن مصر تُعد من أكبر مستوردي القمح عالميًا، إذ تستورد سنويًا نحو 12 مليون طن للقطاعين الحكومي والخاص. كما جاءت ضمن قائمة أكثر الدول استهلاكًا للقمح في موسم 2023-2024، بإجمالي يزيد عن 20 مليون طن، ما يمثل 2.6% من الاستهلاك العالمي.

ارتفاع واردات الذرة وفول الصويا

كشف السباعي أن واردات مصر من الذرة الصفراء سجلت زيادة بنسبة 36% لتصل إلى 9 ملايين طن في عام 2024، كما ارتفعت واردات فول الصويا بنسبة 76% لتسجل 3.7 مليون طن خلال الفترة ذاتها.

فرص شراكة دولية واعدة

أشار السباعي إلى أن السوق المصرية تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعات الحبوب في منطقة الشرق الأوسط.

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