السبت 17 مايو 2025
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اقتصاد

أنواع ماكينات A T M لـ صرف الحوالة في بنك القاهرة

بنك القاهرة
بنك القاهرة

يسعى بنك القاهرة لتقديم خدمات جديدة ومتنوعة تناسب متطلبات عملائه، وتجذب شرائح عديدة له خلال الفترة الحالية، ولعل من تلك الخدمات إمكانية استلام العملاء  الحوالات من الخارج عبر خدمة الموبايل كاش في بنك القاهرة.

سحب الحوالة من ماكينات بنك القاهرة 

وأوضح البنك أنه يمكن حاليا لعملاء بنك القاهرة سحب الحوالة الخارجية من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك القاهرة، التي تحمل شعار شبكة ميزة أو من فروع شركة أمان / فوري في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى الاستفادة بخدمات المحفظة وأكثر من 300 خدمة دفع  تسهل للعملاء معاملاتهم اليومية.

كشف بنك القاهرة عن نسبة استقطاع العمولة في الحوالات الواردة بالعملة الأجنبية من شركات الصرافة بالخارج والتي يتم صرفها للمستفيد نقدًا.

وقال بنك القاهرة إن النسبة المستقطعة بشباك الفرع تتم طبقًا للاتفاقيات المبرمة مع شركات الصرافة حيث يتم استقطاع العمولة عن طريق إدارة الحوالات المركزية آليا.


وبالنسبة في الحوالات الواردة بالجنيه المصري من المراسلين أو شركات الصرافة بالخارج ويتم دفعها للمستفيد بالجنيه المصري نقدًا بشباك الفرع فهي تتم طبقا للاتفاقيات المبرمة مع شركات الصرافة حيث يتم استقطاع العمولة ان وجدت عن طريق إدارة الحوالات المركزية آليًّا.


كما أن إضافة التحويلات الواردة لحسابات العملاء طرف البنك  بالعملة الأجنبية بالسويفت 5 دولارات أمريكية أو ما يعادلها بالعملات الأخرى عن كل حوالة واردة سويفت ومصاريف المراسل الخارجي إن وجدت وتستقطع من مبلغ التحويل والتحويلات الواردة باستخدام الشبكة المحلية (ACH) كطلب العميل بالدولار الأمريكي 5 دولارات أمريكية والتحويلات الواردة باستخدام الشبكة المحلية (ACH) كطلب العميل باليورو:
5 يورو.

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