السبت 17 مايو 2025
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خارج الحدود

حماس ترحب بمخرجات قمة بغداد داعية القادة العرب لتطبيق القرارات عمليا

حماس،فيتو
حماس،فيتو

رحبت حركة حماس  بمخرجات قمة بغداد وثمنت مواقف القادة العرب المطالبة بوقف حرب الإبادة وإدخال المساعدات لغزة.

كما ثمنت حركة حماس إدانة قمة بغداد للعدوان علي غزة  ومطالبتها بوقفه ورفضها التهجير  وتأكيدها مركزية القضية الفلسطينية.

ودعت  لترجمة المواقف الصادرة عن قمة بغداد إلى خطوات عملية عبر إجراءات عاجلة لوقف العدوان على غزة ورفع الحصار.

 

وطالب البيان الختامي لقمة بغداد، اليوم السبت، بالوقف الفوري للعدوان على غزة، والأعمال العدائية التي تزيد معاناة المدنيين في غزة.

 

 مطالب بإدخال المساعدات لغزة

 

كما أكد البيان الختامي للقمة على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني.

وحث المجتمع الدولي على اتخاذ موقف لوقف إراقة الدماء في غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة.

وشدد على أهمية التنسيق المشترك لفتح المعابر لإدخال المساعدات للأراضي الفلسطينية، مجددًا موقفه الرافض لكل أشكال التهجير والنزوح الفلسطيني.

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