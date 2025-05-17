"CNN": مسؤولون سوريون وإسرائيليون أجروا محادثات مباشرة

كشف مصدر إسرائيلي مطلع أن إسرائيل والإدارة السورية الجديدة أجرتا محادثات مباشرة في الآونة الأخيرة.



وأوضح المصدر لشبكة "CNN" أن المحادثات جرت في أذربيجان وحضرها رئيس مديرية العمليات في جيش الاحتلال الإسرائيلي اللواء عوديد باسيوك، مضيفًا أن باسيوك التقى ممثلي الحكومة السورية بحضور مسؤولين أتراك.

ولم يكشف المصدر عن المواضيع التي جرت مناقشتها في اللقاء، ولا عن الوسيط، وكانت القناة 12 الإسرائيلية أول من أورد خبر الخبر.

وتواصلت الشبكة مع جيش الاحتلال والحكومة التركية للحصول على تعليق.

ولم يصدر أي تعليق من دمشق حول المحادثات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي.

وفي وقت سابق هذا الشهر قال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته إلى باريس، إن دمشق تجري مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء مع تل أبيب في محاولة "لامتصاص الوضع ومنع فقدان السيطرة"، في ظل الانتهاك الإسرائيلي المتواصل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، واعتداءاتها المتصاعدة.

والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشرع في المملكة العربية السعودية، هذا الأسبوع، وتعهد ترامب برفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وقال البيت الأبيض إن ترامب حث الشرع على اتخاذ سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك التطبيع مع إسرائيل، وطرد "الإرهابيين" الأجانب والفلسطينيين، ومساعدة الولايات المتحدة في منع عودة ظهور تنظيم "داعش".

وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة "CNN" في وقت سابق إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب من ترامب عدم رفع العقوبات عن سوريا، قائلًا إنه يخشى أن يؤدي ذلك إلى تكرار أحداث 7 أكتوبر 2023، عندما هاجمت حماس إسرائيل.

ومنذ سقوط نظام الأسد في سوريا، سيطرت إسرائيل على مزيد من الأراضي في سوريا وشنت هجمات متعددة تقول إنها تهدف إلى منع إعادة بناء القدرات العسكرية واستئصال التشدد الذي قد يهدد أمنها.

ووصفت الخطوة الإسرائيلية داخل الأراضي السورية في البداية بأنها مؤقتة، لكن مسؤولين قالوا منذ ذلك الحين إن الاحتلال سيبقى هناك إلى أجل غير مسمى.

وأعلنت إسرائيل أيضا عن إقامة منطقة عازلة في جنوب سوريا بحجة "حماية الأقلية الدرزية في سوريا"، كما أنها تحتل مرتفعات الجولان التي استولت عليها من سوريا في حرب عام 1967 ثم ضمتها إليها فيما بعد.

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