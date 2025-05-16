الجمعة 16 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تنظيم داعش الإرهابي يهاجم الشرع بعد لقائه ترامب

ترامب والشرع، فيتو
ترامب والشرع، فيتو

 هاجم تنظيم داعش الإرهابي الرئيس السوري أحمد الشرع، بعد لقائه نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في العاصمة السعودية الرياض.

لقاء أحمد الشرع وترامب في السعودية

واعتبر التنظيم الإرهابي أن في لقاء ترامب والشرع، الصورة باتت أوضح حول خلاف الأخير العقائدي مع داعش لا خلافًا سياسيًا حزبيًا.

واتهم التنظيم الرئيس الشرع باستبدال “ملة إبراهيم” (في إشارة إلى الدين الإسلامي) باتفاقيات “أبراهام”. وذلك علي حد زعمهم.

 

داعش يهاجم الشرع بعد لقاء ترامب

ووصف داعش الاتفاقيات الدولية التي عقدها الرئيس الشرع، بـ”تنازلات واستجلاب الرضا الأمريكي واليهودي”، واعتبرها صفقات خاسرة، بدأها قبل وصوله إلى الحكم بسنوات الرئاسة، قائلًا إنها “منحته الرئاسة، لكنها سلبته دينه وشرفه”.

من جانب آخر، وجّه التنظيم دعوة للمقاتلين الأجانب المنضوين في وزارة الدفاع السورية إلى الانضمام إلى خلاياه في الأرياف، معتبرًا أن الشرع استغلهم لخدمة مشروعه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تنظيم داعش داعش الرئيس السوري الشرع أحمد الشرع وترامب

مواد متعلقة

ترامب: أريد النجاح لسوريا

عصام كامل يكشف سر إشادة ترامب بأردوغان ويتنبأ بمصير أحمد الشرع (فيديو)

أحمد الشرع يعلن تعهداته بعد لقاء ترامب في الرياض

من داخل الطائرة المتجهة إلى قطر، ترامب يوجه رسالة غير متوقعة لإسرائيل ويصف الشرع بالرائع

البيت الأبيض: ترامب يدعو الشرع للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم (صور)

الأكثر قراءة

بعد الحكم بإيداعه بدار رعاية، محمد رمضان يعرض التصالح مع أسرة زميل نجله

6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة لصالح المصريين

التفاصيل الكاملة لأزمة جهاز ريفيرو في الأهلي

حال الاستئناف، 3 سيناريوهات تنتظر نجل الفنان محمد رمضان بعد الحكم بإيداعه في دار رعاية

الفلسطينيون والقمة العربية!

ميدو يشن هجومًا حادًا على مسئولي الكرة المصرية، اعرف التفاصيل

أول تعليق من إكرامي على قرارات لجنة التظلمات

وسام أبو علي يوجه صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة البنك

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

42 جنيها أعلى سعر لكيلو السكر في الأسواق اليوم الجمعة

كم سعر القصدير اليوم الجمعة؟

48 ساعة جحيم، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة وغدا السبت

المزيد

انفوجراف

مبابي يكتب التاريخ في موسمه الأول بقميص ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع تكبيرات العيد في المنام وعلاقته بزوال الهموم

هل يجوز للنساء وضع "ميك أب" خفيف وواقي الشمس أثناء الحج؟ أمينة الفتوى تجيب

عادات المشركين في الأضحية بالجاهلية، محمد سيد طنطاوي يتحدث عن شعائر الحج

المزيد
الجريدة الرسمية