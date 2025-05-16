تنظيم داعش الإرهابي يهاجم الشرع بعد لقائه ترامب

هاجم تنظيم داعش الإرهابي الرئيس السوري أحمد الشرع، بعد لقائه نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في العاصمة السعودية الرياض.

لقاء أحمد الشرع وترامب في السعودية

واعتبر التنظيم الإرهابي أن في لقاء ترامب والشرع، الصورة باتت أوضح حول خلاف الأخير العقائدي مع داعش لا خلافًا سياسيًا حزبيًا.

واتهم التنظيم الرئيس الشرع باستبدال “ملة إبراهيم” (في إشارة إلى الدين الإسلامي) باتفاقيات “أبراهام”. وذلك علي حد زعمهم.

داعش يهاجم الشرع بعد لقاء ترامب

ووصف داعش الاتفاقيات الدولية التي عقدها الرئيس الشرع، بـ”تنازلات واستجلاب الرضا الأمريكي واليهودي”، واعتبرها صفقات خاسرة، بدأها قبل وصوله إلى الحكم بسنوات الرئاسة، قائلًا إنها “منحته الرئاسة، لكنها سلبته دينه وشرفه”.

من جانب آخر، وجّه التنظيم دعوة للمقاتلين الأجانب المنضوين في وزارة الدفاع السورية إلى الانضمام إلى خلاياه في الأرياف، معتبرًا أن الشرع استغلهم لخدمة مشروعه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.