الأربعاء 14 مايو 2025
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خارج الحدود

من داخل الطائرة المتجهة إلى قطر، ترامب يوجه رسالة غير متوقعة لإسرائيل ويصف الشرع بالرائع

ترامب يغادرالسعودية،
ترامب يغادرالسعودية، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "إننا أبلغنا إسرائيل أننا سنرفع العقوبات عن سوريا"، في تصريح نقله عنه موقع أكسيوس على متن الطائرة المتجهة من الرياض إلى الدوحة.

لولانا لما كان (الأسير الإسرائيلي الأمريكي المفرج عنه) عيدان ألكسندر حيًا

وشدد ترامب على أنّه "لولانا لما كان (الأسير الإسرائيلي الأمريكي المفرج عنه) عيدان ألكسندر حيًا ولما كان أي من الأسرى على قيد الحياة".

وقال ترامب: إنّ "الرئيس السوري أحمد الشرع رائع ولديه فرصة جيدة"، مضيفًا "نأمل أن تنضم سوريا إلى الاتفاقات الإبراهيمية".

 رفع العقوبات عن سوريا بعد طلب من ولي العهد السعودي 

وكان ترامب أعلن عن رفع العقوبات عن سوريا بعد طلب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك خلال زيارته إلى الرياض والتي شارك خلالها في قمتين مع السعودية والدول الخليجية والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع.

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