الجمعة 16 مايو 2025
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رياضة

وزير الرياضة يوجه بالتحقيق في واقعة تشجيع غير لائق بمباراة نادي المالية بكفر الزيات

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

كلّف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تصرفات غير لائقة لأحد المشجعين، خلال مباراة أقيمت بـ نادي المالية بكفر الزيات، وذلك في إطار غير حضاري من التشجيع.

كما وجّه الوزير رئيس قطاع الرياضة بمخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم لمتابعة الواقعة، واتخاذ ما يلزم وفق اللوائح، تأكيدًا على أهمية الالتزام بالسلوك الرياضي والانضباط داخل الملاعب.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياض مديرية الشباب والرياضة بالغربية كفر الزيات

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