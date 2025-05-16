مجلس المقاولون يهنئ الفريق بإنجاز الصعود للممتاز

حرص المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام علي الكرة، على الاحتفال مع لاعبي الفريق والجهاز الفني بملعب نادي السكة الحديد بعد إنجاز التأهل للدوري الممتاز والعودة بالذئاب لمكانهم الطبيعي بالدوري الممتاز.

وهنأ المهندس محسن صلاح والمهندس محمد عادل فتحي الجهاز الفني بقيادة محمد مكي ولاعبي الفريق بعد إنجاز التأهل والعودة للدوري الممتاز بعد موسم واحد بدوري المحترفين.

وأشاد رئيس نادي المقاولون العرب، بالانجاز الكبير الذي حققه لاعبي الفريق والجهاز الفني بالعودة سريعا لبطولة الدوري الممتاز وتواجد الفريق في مكانه الطبيعي مع أندية القسم الأول مضيفا بأن الفريق والجهاز الفني حققوا المطلوب منهم مشيدا بالأداء الرجولي للفريق طوال المسابقة.

ومن جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام علي الكرة أن لاعبي المقاولون قدموا أداءا مميزا خلال مباريات دوري المحترفين وأن الصعود للممتاز نتيجة طبيعية للتكامل بين الجهاز الفني واللاعبين والإدارة مشددا أن إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح كانت على ثقة في كتيبة المقاولون لحسم التأهل للممتاز وفي الجهاز الفني الكبير بقيادة الكابتن محمد مكي الذي نجح في قيادة المجموعة باقتدار.



وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة الكابتن محمد مكي المدير الفني، نجح في التأهل والعودة من جديد لبطولة الدوري الممتاز بعد موسم واحد فقط بدوري المحترفين في إنجاز كبير يحسب لمجلس إدارة النادي بقيادة المهندس محسن صلاح، والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام علي الكرة .

وفاز المقاولون علي السكة الحديد 2-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب الاخير ضمن الجولة ال36 من دوري المحترفين.



واحرز إبراهيم القاضي هدف المقاولون الاول في أحداث الشوط الأول وأضاف حازم أبوسنة الهدف الثاني بالشوط الثاني ليرفع المقاولون رصيده إلي 76 نقطة متصدرا دوري المحترفين ويضمن رسميا التأهل للدوري الممتاز قبل جولتين من خط النهاية.



وبدأ المقاولون مباراة السكة الحديد بتشكيل مكون من محمود ابوالسعود في حراسة المرمي ولؤي وائل وإبراهيم القاضي وأمير عابد وجوزيف أوشايا وعبدالرحمن أكمل ومصطفي جمال ومحمد عنتر وعبدالرحمن سمانة وجواكيم أوجيرا وحازم أبوسنة.

وضمت دكة البدلاء محمود الحضري وحسن حسين وعمرو بركات وحسين البدري ومحمد هاني تريكا ومصطفي صبحي ومحمد رضا واسلام مجدي وتشارلز باساي.

جدير بالذكر أن نادي المقاولون يعد ثالث الأندية المصرية تتويجا بالبطولات بعد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وتوج بدرع الدوري المصري في موسمه الخامس فقط بعد تواجده في دوري الأضواء والشهرة.



وحقق المقاولون بطولة الدوري المصري الممتاز مرة واحدة 1982، وتوج بكأس مصر 3 مرات أعوام: (1990, 1995, 2004)، وحصد السوبر المصري مرة واحدة عام 2004.



كما نجح ذئاب الجبل في التتويج بـ 3 بطولات لمسابقة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس أعوام: (1982، 1983، 1996).



وحصد ذئاب الجبل لقب الوصيف ببطولة كأس السوبر الأفريقي عام (1997)، وكذلك كأس العرب أبطال الكؤوس في عام (1991).

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