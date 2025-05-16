نتائج الشوط الأول من مباريات الجولة الـ 36 في دوري المحترفين

دوري المحترفين، انتهى منذ قليل، الشوط الأول من مباريات، اليوم الجمعة، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ 36 من بطولة دوري المحترفين لكرة القدم “دوري القسم الثاني” المجموعة الأولى.

والجدير بالذكر أن في حالة فوز فريق وادي دجلة والمقاولون العرب خلال مباراتهم اليوم يتأهل الفريقين رسميًّا إلى الدوري الممتاز.

نتائج الشوط الاول من مباريات الجولة الـ 36 في دوري المحترفين

الترسانة ضد بترول أسيوط 0ـ0

طنطا ضد أسوان 0ـ0

لافيينا ضد ديروط 0ـ0

السكة الحديد ضد المقاولون 0ـ1

وادي دجلة ضد المنصورة 0ـ0

ابو قير ضد منتخب السويس1ـ0

كهرباء الإسماعيلية ضد بلدية المحلة 0ـ0

بروكسي ضد راية 0ـ1

القناة ضد وي 1ـ1

الداخلية ضد سبورتنج 1ـ0

نتائج مباريات الجولة الـ 35 من دوري المحترفين

المنصورة ضد راية - 0ـ0

الداخلية ضد بروكسي - 3ـ4

ديروط ضد طنطا - 1ـ0

منتخب السويس ضد لافيينا - 0ـ2

بترول أسيوط ضد كهرباء الإسماعيلية - 1ـ1

بلدية المحلة ضد السكة الحديد - 0ـ0

سبورتنج ضد القناة - 2ـ2

الاتصالات ضد الترسانة - 1ـ1

أسوان ضد وادي دجلة - 0ـ2

المقاولون ضد أبوقير للأسمدة - 1ـ0

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى المعروفة ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بوجود 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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