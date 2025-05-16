نتائج الشوط الأول من مباريات الجولة الـ 36 في دوري المحترفين
دوري المحترفين، انتهى منذ قليل، الشوط الأول من مباريات، اليوم الجمعة، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ 36 من بطولة دوري المحترفين لكرة القدم “دوري القسم الثاني” المجموعة الأولى.
والجدير بالذكر أن في حالة فوز فريق وادي دجلة والمقاولون العرب خلال مباراتهم اليوم يتأهل الفريقين رسميًّا إلى الدوري الممتاز.
نتائج الشوط الاول من مباريات الجولة الـ 36 في دوري المحترفين
الترسانة ضد بترول أسيوط 0ـ0
طنطا ضد أسوان 0ـ0
لافيينا ضد ديروط 0ـ0
السكة الحديد ضد المقاولون 0ـ1
وادي دجلة ضد المنصورة 0ـ0
ابو قير ضد منتخب السويس1ـ0
كهرباء الإسماعيلية ضد بلدية المحلة 0ـ0
بروكسي ضد راية 0ـ1
القناة ضد وي 1ـ1
الداخلية ضد سبورتنج 1ـ0
نتائج مباريات الجولة الـ 35 من دوري المحترفين
المنصورة ضد راية - 0ـ0
الداخلية ضد بروكسي - 3ـ4
ديروط ضد طنطا - 1ـ0
منتخب السويس ضد لافيينا - 0ـ2
بترول أسيوط ضد كهرباء الإسماعيلية - 1ـ1
بلدية المحلة ضد السكة الحديد - 0ـ0
سبورتنج ضد القناة - 2ـ2
الاتصالات ضد الترسانة - 1ـ1
أسوان ضد وادي دجلة - 0ـ2
المقاولون ضد أبوقير للأسمدة - 1ـ0
شروط ونظام دوري المحترفين
وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى المعروفة ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.
وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.
ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".
ويسمح بوجود 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.
ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.
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