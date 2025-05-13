إحباط تلاعب بمحطة وقود وبيع بنزين وسولار في السوق السوداء ببني سويف

أعلنت مديرية التموين بـ محافظة بني سويف عن ضبط 1750 لتر بنزين و4200 لتر سولار، تم تجميعها بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء بمركز الفشن، كما تم ضبط محطة ثالثة لتعمدها تعطيل منظومة الـITG الخاصة بصرف المواد البترولية، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وذلك خلال حملة مكثفة للتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارة تموين مركز الفشن.

وفي إطار جهود ضبط الأسواق، نفّذت حملة رقابية تموينية ببني سويف بالتعاون مع إدارة تموين إهناسيا، أسفرت عن تحرير 13 جنحة تموينية، شملت ضبط 50 كجم لحوم بلدي مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و6 كجم لحوم مفرومة مجهولة المصدر، وجنحة لعدم تغطية اللحوم بالشاش، كما تم تحرير 7 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و3 محاضر أخرى لعدم الإعلان عن الأسعار داخل المحلات العامة.

وفي السياق ذاته، قامت حملة رقابية على المخابز بمركز الفشن جنوب بني سويف، بتحرير 20 مخالفة تموينية، بينها 4 جنح لتجميع دقيق بلدي مدعم بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء، حيث تم التحفظ على 18 شيكارة دقيق زنة 50 كجم للواحدة.

عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخابز

كما تم تسجيل 3 تقارير عن إنتاج خبز ناقص الوزن، و2 تقرير لخبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى 4 تقارير لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، و4 مخالفات لعدم نظافة أدوات العجن، و3 تقارير لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

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