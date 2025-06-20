«صناعة العكاز والنبوت.. مهنة مصرية لا تشيخ».. عرفات يكشف أسرار الحرفة: ننتج آلاف القطع ونصدرها للخارج.. والأسعار تبدأ من 50 جنيهًا وتصل إلى 50 ألفًا

تعتبر صناعة العكاز والنبوت من الحرف التقليدية القديمة التي ترتبط بالتراث الشعبي، خاصة في مصر والدول العربية، حيث يحمل كل منهما دلالته ووظيفته، وكان يُستخدم النبوت كسلاح تقليدي في القرى وفي فنون القتال مثل "التحطيب"، وأيضًا في المناسبات الشعبية، أما العكاز، فكان يُستخدم بشكل أساسي للمساعدة في المشي، خاصة لكبار السن، وأحيانًا كزينة أو رمز للوقار.

صناعة النبوت والعكاز

على مر العصور، ارتبط العكاز بالحكمة والوقار، خصوصًا في المجتمعات الريفية والبدوية. لم يكن يُستخدم فقط كوسيلة للمساعدة في المشي، بل أيضًا كأداة تعبر عن المكانة الاجتماعية والهيبة.

في بعض الثقافات، كان العكاز يُورَّث من جيل إلى جيل، ويحمل طابعًا شخصيًا أو قبليًا.

صناعة النبوت والعكاز

ورصدت عدسة فيتو أقدم ورشة لصناعة العكاز والنبوت في شوارع مصر القديمة.

صناعة النبوت والعكاز

وقال عرفات، أحد العمال في الورشة، إنهم يعملون في مجال صناعة العكاز والنبوت والشوم وشغل الخيزران منذ زمن بعيد، وأوضح أن النبوت لا يزال يُستخدم حتى الآن سواء في مصر أو خارجها، حيث يعتمد عليه بشكل كبير هو والشوم والعكاز، إذ يتمتع كل منها بشعبية كبيرة ويستخدم في عدة أغراض، بما في ذلك التزيين، حيث تُعتبر من الإكسسوارات الكلاسيكية الشعبية.

وأوضح أنهم ينتجون كميات كبيرة وضخمة من النبوت والشوم والعكاز لتلبية الطلب عليها، كما يقومون بتصدير هذه المنتجات إلى خارج مصر.

الأدوات المستخدمة في تصنيع الشوم والعكاز والنبوت

وأشار عرفات في حواره مع "فيتو" إلى أنهم يعتمدون على الأخشاب والخيزران والمعادن مثل الاستنلس والحديد في صناعة العكاز والنبوت.

وبخصوص تقطيع المواد الخام، أضاف أن لكل مادة جهاز مخصص لتقطيعها، حيث يتم تقطيع الحديد والمعادن باستخدام الصاروخ، بينما يتم تقطيع الخشب والخيزران والبامبو بواسطة الموتور، حيث يتم تقطيع العود إلى خام ثم يتم صنفرته وتلميعه.

مراحل تصنيع العكاز والنبوت والشوم

وقال عرفات إن هناك عدة مراحل في عملية التصنيع، وتتمثل بشكل عام في اختيار الخشب، حيث يُقطع من الأشجار المناسبة ويُجفف جيدًا، وبعد ذلك تأتي مرحلة التقشير والتشكيل، حيث يُقشر الخشب ويُشكل حسب الطول والانحناء المطلوب، وبعد التقشير يتم التنعيم والصنفرة.

المرحلة الأخيرة هي التزيين، التي تتم أحيانًا بالنقوش اليدوية أو بإضافة قطع نحاسية أو معدنية، ثم يتم الطلاء بطبقة من الورنيش للحفاظ عليه ولمعانه.

وأضاف: يُعتبر النبوت رمزًا للقوة والرجولة في المجتمعات الريفية وكان يُستخدم في لعبة التحطيب، وهي لعبة قتالية تقليدية معروفة في صعيد مصر كما استُخدم النبوت للدفاع عن النفس أو لحماية المنازل، ولاحقًا أصبح رمزًا في بعض الرقصات الشعبية والاحتفالات.

وأضاف عرفات أن هناك عدة مراحل تمر بها المواد الخام حتى تصل إلى الشكل والنتيجة المرغوبة حيث يتم اختيار عود من الخيزران مستقيم وقوي وطويل بما يكفي، ثم يُجفف لضمان صلابته بعد ذلك، يتم تنظيف عود الخيزران لإزالة العقد والشوائب، ثم يُقطع باستخدام آلة.

وبعد التقطيع، يُزين أحيانًا بنقوش تراثية أو يُلفّ بجلد وتأتي المرحلة الأخيرة من التصنيع، حيث يتم تقوية النبوت أحيانًا بتغليف الرأس بمعدن خفيف أو كيّه بالنار.

أما بالنسبة لصناعة العكاز، فقد أوضح أن هناك العديد من المواد المستخدمة في صنعه، مثل الخشب حيث يتنوع بين الأنواع الشائعة التالية:

خشب الزان: يتميز بصلابته وخفة وزنه.

خشب الجميز: معروف بقوته ومتانته.

خشب الورد: يعتبر نادرًا وأكثر تميزًا، وله رائحة عطرة.

وأشار عرفات إلى أنه لا يعتمد على مادة خام واحدة فقط، بل هناك مواد خام أخرى تُستخدم في الصناعة، مثل الزينة والإضافات، كالمقابض المصنوعة من الفضة أو النحاس.

كما أضاف أنه يمكن أيضًا إدخال زخارف محفورة يدويًا.

بعض العكاكيز تُزود برؤوس على شكل حيوانات أو طيور، خاصة في النماذج المزخرفة.

مراحل وخطوات صناعة العكاز

وأوضح عرفات أن المرحلة الأولى من التصنيع هي اختيار وتقطيع المادة الخام "الخشب"، حيث يتم قطع الخشب من الأشجار في موسم معين لضمان جودته، ويُترك ليجف في الظل لعدة أشهر.

بعد ذلك، يتم تشكيل المقبض، حيث يقوم بعض الصناع بثني الطرف باستخدام البخار لتشكيل المقبض المعقوف، ثم تدخل المادة الخام في مرحلة الصنفرة والصقل، حيث تُستخدم أدوات يدوية لصقل السطح وإزالة الشوائب.

وأضاف، بعد الانتهاء من اختيار المادة الخام والعمل عليها، تأتي مرحلة النقش والزخرفة، حيث يتم نقش رموز أو أشكال نباتية أو هندسية يدويًا.

وتابع: المرحلة الأخيرة هي الطلاء والتلميع، حيث يُضاف ورنيش للحماية ولإضفاء لمعة على المظهر، لأن الخيزران مادة طبيعية لا يُستخدم في تزيينها أي طلاء، لذا يتم الاعتماد على الورنيش فقط. أما الأخشاب فيمكن تلوينها بأكثر من لون.

وعن الاختلاف بين العكاز المصنوع من الخيزران والآخر المصنوع من الخشب، قال عرفات لـ "فيتو" إن هناك عدة اختلافات بين هذه المواد، سواء في الشكل أو السعر أو حتى طرق الصناعة. فالخشب يتميز بالصلابة والمتانة، بينما الخيزران هو مادة خام طبيعية.

وفيما يتعلق بأسعار العكاز والنبوت في ورش مصر القديمة أوضح أن هناك تفاوتًا في الأسعار، حيث يمكنك الحصول على عكاز بسعر 50 جنيهًا، بينما يمكن أن يبدأ سعر عكاز آخر من 30 ألف جنيه ويصل إلى 50 ألف جنيه، وتختلف الأسعار حسب الحجم والشكل والخامة المطلوبة.

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