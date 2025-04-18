«يا مين يقول لي أهوى.. أسقيه بإيدي قهوة».. السبرتاية أغلى ما يملكه عشاق البن.. صناعتها فن ورسم وزخرفة.. وعروضها في سوق الجمالية على كل شكل ولون (فيديو)

تعتبر صناعة السبرتاية في حي الجمالية من الحرف التقليدية التي تميز هذه المنطقة، حيث تُصنع يدويًا على أيدي حرفيين مهرة ورثوا هذه المهنة عبر الأجيال. يُعد حي الجمالية، أحد أقدم أحياء القاهرة، مشهورًا بأسواقه القديمة مثل "خان الخليلي حوش عطي"، حيث تُصنع السبرتاية من النحاس أو الألمنيوم وتُزين بالنقوش والزخارف التراثية.

ورصدت عدسة فيتو أماكن صناعة السبرتاية في حي الجمالية.

وقال عم عادل الخراط لـ فيتو إن صناعة السبرتاية تُعتبر من أقدم الصناعات في مصر، وتشتهر البلاد بتلك الحرف اليدوية التقليدية.

وأضاف أن بداية تصنيع السبرتاية كانت بدائية من خلال "الدق" بالأيدي، ومع التطورات التكنولوجية واختراع الآلات، أصبحت المهنة أسهل بكثير، حيث تُصنع الآن باستخدام الآلات والمعدات الحديثة، مما جعل عملية التصنيع أسرع وأسهل، وتمكن من إنتاج كميات كبيرة في وقت قياسي، مما أدى إلى توفير الوقت والجهد..

قال العم عادل: "أول مرحلة في صناعة السبرتاية هي تشكيل الجسم الأساسي، والتي تُعرف بالتخريط أو التقطيع. نحن نقوم بشراء الخامات ثم نقوم بتقطيعها". وأضاف أن التقطيع هو المرحلة الأولى التي يتم فيها قطع وتشكيل النحاس والألمنيوم حسب الحجم المطلوب، باستخدام أدوات مثل الماكينات والمقصات المعدنية والمطارق لتشكيل جسم السبرتاية، ومن ثم تنتقل إلى المرحلة الثانية التي يعمل فيها عامل آخر متخصص.

أما بالنسبة للمرحلة الثانية في تصنيع السبرتاية، فقد ذكر أحمد أن هذه المرحلة تتضمن العديد من الخطوات، أولها إضافة خزان الوقود والفتيل، حيث يتم تصنيع خزان صغير لحفظ السبرتو وتثبيت فتحة لإشعال اللهب.

أما الخطوة الثانية فهي تصميم الحامل المعدني، حيث يتم تصنيع حامل صغير لوضع الركوة فوق اللهب، وغالبًا ما يكون مزخرفًا أو مصنوعًا من الحديد المطلي، وهي مرحلة تصنيع "الرجول".

وأضاف أنه في العصور الماضية، كان يتم تصنيع "الفتيل والحامل" يدويًا باستخدام المطرقة، مما كان يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين للوصول إلى الشكل النهائي المرضي.

المرحلة الثالثة من تصنيع السبرتاية

وقال علي: المرحلة الثالثة هي مرحلة الصنفرة، وهي المرحلة التي تسبق النقش والزخرفة. في هذه المرحلة، يتم تسوية الجسم الأساسي للسبرتاية ليصبح متساويًا من جميع الجوانب، مما يتيح للنقاش إمكانية النقش عليها لتظهر بأفضل شكل.

وبعد ذلك تأتي مرحلة النقش والزخرفة، حيث يستخدم العمال أدوات النقش والتفريغ لإضافة الزخارف الإسلامية أو الأشكال التراثية التاريخية، خاصة في السبرتايات المصنوعة من النحاس.

أما المرحلة الرابعة والأخيرة فهي مرحلة التلميع والطلاء، والتي تأتي بعد الانتهاء من التشكيل. في هذه المرحلة، يتم صقل السبرتاية وتلميعها لإضفاء مظهر جمالي جذاب.

وفي نهاية الحوار، تحدثوا إلينا عن تاريخ السبرتاية وتاريخ حي الجمالية في تصنيعها

وتحدث عادل قائلًا: يُعتقد أن السبرتاية بدأت بالظهور في القرن التاسع عشر مع زيادة استخدام الكحول كمصدر للطاقة الحرارية في الأدوات المنزلية.

وكانت تُستخدم في المقاهي والمنازل لتحضير القهوة التركية أو الشاي، حيث توفر حرارة هادئة ومتوازنة مقارنة بالنار المباشرة.

مع ظهور مواقد الغاز والكهرباء، تراجعت شعبيتها، لكنها لا تزال مفضلة لدى عشاق القهوة التقليدية.

تاريخ صناعة السبرتاية في حي الجمالية

وأضاف عادل أن صناعة السبرتاية في الجمالية بدأت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، عندما ازدهرت الصناعات اليدوية التي تعتمد على النحاس والنحاس المطلي بالقصدير.

وأوضح أن هناك منطقة معينة كانت مخصصة لتصنيع منتج معين، واشتهرت بتصنيعه، وكان يتميز بالعمالة المحلية من أبناء الحي.

وكان صانعو السبرتاية في الجمالية يعملون في ورش صغيرة داخل الحي، حيث يتم تشكيل النحاس يدويًا ليأخذ الشكل التقليدي للسبرتاية، مع إضافة النقوش والزخارف الإسلامية أحيانًا.

ومع مرور الوقت، أصبحت الجمالية مركزًا رئيسيًا لتوريد السبرتايات إلى المقاهي والمنازل في جميع أنحاء مصر، خاصة مع ازدهار المقاهي الشعبية التي كانت تعتمد عليها في إعداد القهوة التركية.

واستمرت هذه الحرفة لعقود، لكن مع ظهور البوتاجاز والأدوات الكهربائية، تراجع استخدامها، واقتصرت صناعتها على الطلبات الخاصة وعشاق القهوة التقليدية.

اليوم، لا تزال بعض الورش في شارع المعز وحوش عُطي تصنع السبرتايات بنفس الجودة والكفاءة العالية.

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