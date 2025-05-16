رغم «الصيدليات المهجورة» و«الأسعار المجنونة».. حكومة مدبولي تعتزم تصدير الأدوية والمستلزمات الطبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية

فى الوقت الذى يذوق فيه المصريون الأمرين فى سبيل الحصول على الأدوية وبعدها خلت أدراج وأرفف الصيدليات من العقارير الطبية الأساسية، فضلا عن ارتفاع أسعارها، أعلنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى توقيع اتفاقية جديدة من خلال مدينة الدواء المصرية مع إحدى الشركات الأمريكية لنقل التكنولوجيا الحديثة لإنتاج الادوية وفق معايير هيئة الدواء الأمريكية، وصرح رئيس الحكومة بأن نقل هذه التكنولوجيا يأتى بهدف الحصول على تأهيل هيئة الدواء الأمريكية وتصدير الدواء لأمريكا.

الحكومة تخطط لتصدير الدواء لأمريكا

ما تحدثت عنه الحكومة من تصدير الدواء لأمريكا لاقى استنكارا وتساؤلات متعددة هل مصر قادرة على تصدير الدواء لأمريكا وكيف فى ظل وجود نقص مستمر فى الدواء بالسوق ومعاناة المرضى فى الحصول على الدواء والصيدليات الخاوية من معظم الأدوية المهمة، فضلا عن ارتفاع أسعارها، تصدر الشركات الدواء للخارج وأمريكا. هل أزمة نواقص الأدوية مستمرة، وهل تحقق مصر الاكتفاء الذاتى من الأدوية وتوفر احتياجات المرضى وما التحديات والصعوبات التى تواجه الشركات المصرية لتصدير الدواء لأمريكا وما هى الدول التى يتم تصدير الدواء المصرى لها وهل يوجد تجارب مصرية للتصدير لدول أوروبا؟

كشف المسئولون عن المنظومة الدوائية فى مصر عن قدرات الشركات المصرية فى تصنيع الدواء والتصدير للخارج وما إذا كانت هناك أزمة فى نقص الدواء أم لا؟

بدوره قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية إن صناعة الدواء على مستوى العالم بها أسس ومعايير ونظام محدد للتصنيع والتداول، لافتا إلى أن أهم ما فى صناعة الدواء الجودة والسعر وإذا تساوت الجودة يفرض السعر نفسه، موضحًا لـ”فيتو” أن مصر لديها تاريخ فى صناعة الدواء، وعلى مدار السنوات الماضية أصبح لديها الخبرة فى صناعة الدواء، وتغطى 92% من احتياجات الدواء فى السوق المحلية.

وعن التساؤلات بشأن كيف يوجد أزمة فى توفير الدواء والتصدير للخارج قال الدكتور على عوف إن الدواء صناعة ديناميكية، وتتأثر بمتغيرات متعددة منها: توفر المادة الخام وعجلة الإنتاج بالمصنع، لافتا إلى أن دول أوروبا وأمريكا أيضا فى بعض الأوقات يكون لديها نقص فى الدواء، فمسألة نقص الدواء موجودة فى كل دولة بالعالم، والنقص يكون على أوقات ويعود الإنتاج من جديد.

وأشار إلى أن السوق المصرى حاليا مستقر، وما يوجد من نقص فى أى مستحضر فى حدود النقص الطبيعي، موضحا أن الأزمة التى حدثت فى 2024 لم تشهدها مصر من قبل بسبب الوضع الاقتصادى ولن تتكرر، كاشفا عن أن مصر حاليًا تتجه لتوطين صناعة الدواء، حيث يتم تغطية احتياجات السوق المصرى من خلال عدد العبوات بنسبة 92%، وبالقيمة المالية يتم تغطية 85% من احتياجات السوق، ويتم استيراد 15% من قيمة مبيعات الأدوية فى مصر فقط، وحاليا هناك اتجاه لتقليل هذه النسبة من الأدوية المستوردة، لأنها تستنزف العملة الصعبة.

مدينة الدواء المصرية

وأشار إلى أن مدينة الدواء المصرية المنشأة على مساحة 180 ألف متر بأحدث إمكانيات وتكنولوجيا عالمية تضاهى فى جودتها وكفاءتها أعلى مصانع الدواء فى أمريكا وأوروبا، وتستهدف توفير دواء محلى ونقل تكنولوجيا وتوطين صناعات لم يكن لها وجود فى مصر بالشراكة مع شركات أمريكية وأوروبية، ضاربا المثل بأن أدوية علاج الأورام الحديثة التى تستورد من الخارج، وسعر العبوة يبدأ من 30 ألف جنيه تمثل عبئا على المواطن والدولة، وتستهدف مدينة الدواء إنتاجها بسعرأقل حتى لا نكون تحت رحمة المنتج الأجنبي، قائلا:” ما أكثر الأدوية التى كانت تستوردها مصر وأصبحت المصانع الوطنية تصنعها، منها دواء علاج مرضى الغدة الدرقية الذى واجه أزمة منذ عامين، وحاليا المرضى يعتمدون على المنتج المحلى”، مشيرا إلى أن مدينة الدواء هدفها توطين الصناعات وتقليل التكلفة.

وأكد أن مصر نجحت فى توطين صناعة أول دواء لعلاج الأورام فى مدينة الدواء بالشراكة مع شركة أمريكية، لافتا إلى أن المصانع المصرية تتميز بجودة عالية ومستوى عال فى التجهيز يضاهى مصانع أوروبا وأمريكا.

وأشار إلى أن الحكومة حاليا تسعى لتجهيز مدينة الدواء المصرية للتصدير للخارج، بينما التصدير لأمريكا يحتاج إلى تأهيل للمصانع، وموافقات من هيئة الدواء الأمريكية من خلال لجان تفتيش مستمرة، وما يحدث حاليا هو نقل تكنولوجيا تصنيع الأدوية الحديثة غير الموجودة فى مصر، وتأهيلها للتصدير للسوق الأمريكي.

من جانبه، قال الدكتور محيى حافظ رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية عضو مجلس الشيوخ إن مصر تصدر أدوية ومستلزمات طبية لـ 171 دولة فى العالم، مشيرا إلى أن مصر لديها قدرات هائلة للتصدير للخارج، حيث يتم إنتاج 3.8 مليار عبوة للاستهلاك المحلى والتصدير للسوق الخارجي.

وأضاف الدكتور محى حافظ لـ”فيتو “ أن مصر لديها قدرات إنتاج دواء حتى 8 مليارات عبوة دواء، أى لدى المصانع المصرية طاقات إنتاجية يمكن استغلالها، للتوسع فى صادرات مصر لدول العالم.

وقال إن الدول التى يتم تصدير الدواء المصرى لها هى الدول العربية والأفريقية ودول قارة آسيا وشرق أوروبا، بينما دول غرب أوروبا يتم التصدير لها بنسبة قليلة للغاية.

وعن التحديات التى تواجه مصر لتصدير الأدوية لأمريكا أوضح رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية أنه يجب الحصول على موافقة هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، مشيرا إلى أنه لا يوجد مصنع عربى حاصل على موافقة الهيئة إلا المصانع التى لها فروع فى أمريكا وشركات متعددة الجنسيات.

وأضاف إن تسجيل أى مصنع فى هيئة الدواء الأمريكية يحتاج إلى 2 مليون دولار رسوم، بجانب رسوم لتسجيل كل مستحضر دواء، فضلا عن رسوم سنوية لتجديد شهادة الاعتماد من الهيئة تبلغ نصف مليون دولار .

وأوضح رئيس المجلس التصديرى للأدوية أن التصدير لدول أوروبا يحتاج أيضا إلى موافقة الوكالة الأوروبية، كما أن ترخيص المصانع المصدرة لها تحتاج إلى مبالغ ضخمة وتسجيل المستحضر فى كل دولة .

وتابع حديثه إن مصانع الأدوية المصرية كفء وتستطيع التصدير، ولكن القدرات المالية التى تحتاجها عملية التصدير ضخمة، مشيرا الى وجود 12 مصنعا فى مصر حاصلة على موافقة الوكالة الأوروبية للأدوية، ولكن هناك اعتبارات لفكرة تصدير الأدوية من الشرق الأوسط لدول أوروبا، فالدول الأوروبية تستكبر على ذلك، موضحا أن الهند نجحت فى التصدير لأوروبا، ولكن من خلال إنشاء مصانع هندية فى أوروبا ولكن بتكلفة مرتفعة.

وأكد أن مصر لديها إمكانيات للتصدير لأوروبا وأمريكا، ولكن تواجهها تحديات دفع التكاليف.

نقلا عن العدد الورقي،،،

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