هيئة الدواء: نستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان توافر المستحضرات الحيوية بالسوق المحلية

التقى الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة لشئون الإعلام ودعم الاستثمار والمشرف على الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، وفد إحدى شركات للأدوية برئاسة ستيفان جاكمن، نائب رئيس الشركة ورئيس الأسواق الناشئة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الصناعات الدوائية بما يدعم تعزيز توطين الصناعة الدوائية الوطنية.

أهمية نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات في مجال البحث والتطوير الدوائي



وتم خلال اللقاء استعراض خطط التوسع الحالية بالشركة وكذلك خطة الشركة الرامية إلى توطين مجموعة من المستحضرات الهامة والاستراتيجية، وعلى رأسها مستحضرات علاج الأورام، وذلك بما يعزز تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان توافر المستحضرات الحيوية في السوق المصرية.

كما تم التطرق إلى أهمية نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات في مجال البحث والتطوير الدوائي، وأيضًا مناقشة تسجيل بعض المستحضرات الحيوية لدى الشركة داخل مصر، وأكد وفد الشركة التزامهم الكامل نحو المساهمة في تحقيق رؤية الدولة نحو توطين الصناعات الحيوية وزيادة الصادرات، مع التطلع إلى تعاون مثمر وبنًاء مع هيئة الدواء المصرية في تحقيق هذه الأهداف المشتركة.



وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق المشترك والعمل على إزالة أي تحديات تواجه تنفيذ خطط توطين الصناعة وزيادة الاستثمارات الدوائية، وأن التوافق والتواصل الفعال بين الهيئة وشركاء الصناعة هو السبيل إلى ضمان تلبية احتياجات المرضى المصريين من مستحضرات آمنة وفعالة.



شارك في اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية، د. منى لطفي، مدير مكتب فني نائب رئيس الهيئة، وممثلين لعدد من الإدارات المركزية السياسات الدوائية ودعم الأسواق، والمستحضرات الصيدلية والمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية، ومن جانب الشركة مصطفى غبارة، نائب رئيس الأسواق الناشئة ورئيس أسواق التصدير والتجارة العالمية، ود. محمد صفي حافظ، مدير الشركة بمصر، ود. أحمد عبد العليم، مدير التسجيل بالشركة في مصر.



يأتي اللقاء في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على بناء جسور التواصل مع شركاء الصناعة الدوليين، والتعرف على تصوراتهم بشأن الاستثمار في سوق الدواء المصري، وتفعيل الشراكة المثمرة بهدف ترسيخ سياسة توطين المستحضرات الطبية الحيوية في مصر.

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