استقطاب شركاء أجانب للاستثمار في الذهب، تفاصيل لقاء مدبولي ونواب البرلمان بعد جولته بمنجم السكري

منجم السكري، حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عقد لقاء مع أعضاء الوفد المرافق له من نواب مجلسي النواب والشيوخ، خلال جولته اليوم لتفقد الأعمال بمنجم السكري لإنتاج الذهب بمنطقة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، بحضور المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس/ معتز عاطف، وكيل أول الوزارة، والجيولوجي/ ياسر رمضان، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، و"ألبيرتو كالديرون"، الرئيس التنفيذي لشركة "أنجلو جولد أشانتي" AGA، والمهندسة هدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السكري لمناجم الذهب.

معدات تعدين بمليارات الدولارات في منجم السكري

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالترحيب بالوفد البرلماني من مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء هيئات مكاتب اللجان البرلمانية بالمجلسين، بالإضافة إلى نواب محافظة البحر الأحمر، مشيرا إلى أن لقاءه اليوم مع مسئولي شركة "أنجلو جولد أشانتي" العالمية أسفر عن عدد من النتائج المهمة فيما يتعلق ببدء الإنتاج التجاري من هذا الموقع.

كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه شاهد ومرافقوه المعدات الثقيلة المستخدمة في أعمال التعدين بمنجم السكري، والتي تصل قيمتها إلى نحو ٢٣٥ مليون دولار، بالإضافة إلى حجم استثمارات الشركة بالمنجم الذي يبلغ نحو ملياري دولار.

استقطاب شركاء أجانب لدعم قطاع التعدين المصري

ولذا يمكننا تفسير سبب استقطاب شركاء أجانب للاستثمار في هذا القطاع المهم للغاية، وذلك لامتلاكهم القدرة على ضخ تلك الاستثمارات وتنفيذ تلك الأعمال الضخمة، فضلا عن امتلاك الخبرة لأداء جميع المهام المطلوبة به.

منجم السكري ضمن أكبر 20 منجمًا عالميًا

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن مسئولي شركة "أنجلو جولد أشانتي" أكدوا خلال الاجتماع معهم اليوم أن منجم السكري يعد أحد أكبر ٢٠ منجمًا على مستوى العالم، ويتمتع بقيمة عالية، وتصنيف مميز على مستوى العالم.

احتياطي إضافي واكتشافات جديدة داخل المنجم

كما يحظى استخراج الذهب من السكري بمزايا نسبية مقارنة بمناجم أخرى، مضيفًا أن الشركة بدأت أعمالا استكشافية جديدة في المنجم بالفعل، وأن مسئوليها يؤكدون أنه أصبح لدينا احتياطي إضافي بالمنجم، وهو ما يشير إلى أن حجم الجهد شاق وكبير، ولذا فالحكومة تعمل على تشجيع تواجد شركات عديدة أخرى مثل الشركة الحالية.

إشادة بمهارات العمالة المصرية في قطاع التعدين



وأثنى رئيس مجلس الوزراء على حجم العمل والمجهود المبذول في موقع المنجم، مشيرًا إلى أن رئيس الشركة العالمية أشاد بالعمالة المصرية ومستوى مهاراتهم الفنية، وهو ما يدعونا إلى اتخاذ قرارات من شأنها توفير الحوافز الممكنة لتعزيز دور الكفاءات المصرية النادرة في هذا المجال.

رئيس الوزراء يشيد بدور المرأة وأول مديرة تنفيذية لشركة تنقيب في الشرق الأوسط

وفي ختام حديثه، وجه رئيس الوزراء الشكر لجميع العاملين بالشركة، خاصة العنصر النسائي المتواجد بالموقع بعدد غير قليل، وعلى رأسهم أول مديرة تنفيذية لشركة تنقيب وتعدين في الشرق الأوسط التي نفخر بكونها مصرية، كما وجه الشكر للسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ المتواجدين اليوم أثناء الجولة الميدانية بموقع المنجم.

وزير البترول يؤكد على تطوير قطاع التعدين بالتعاون مع البرلمان



من جانبه، وجه وزير البترول والثروة المعدنية الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الزيارة التي قام بها اليوم لمنجم السكري، كما وجه الوزير الشكر للعاملين بالمنجم والشركة الأجنبية، ورحب في الوقت نفسه بمرافقة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمشاهدة حجم الأعمال الذي يتم تنفيذه في هذا الموقع المهم على أرض الواقع، والذي يستهدف تطوير قطاع التعدين في مصر، مشيرا إلى حرص الوزارة على التنسيق الدائم مع البرلمان لتنفيذ الخطة التي وضعتها الدولة لتطوير هذا القطاع، ومن بينها الإصلاحات التشريعية حتى تتماشى مع المعايير العالمية في هذا المجال، وهو ما يؤكد الدور المهم لأعضاء البرلمان في هذا الشأن.

نواب البرلمان يثمّنون جهود الحكومة في دعم قطاع الذهب



بدورهم، أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الذين رافقوا رئيس مجلس الوزراء في جولته اليوم بمنجم السكري، وبما شاهدوه خلال الجولة من أعمال احترافية لمختلف مراحل وعمليات استخراج وإنتاج الذهب، كما وجهوا الشكر للحكومة على جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات في مجال التعدين، هذا المجال الواعد، معربين عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الزيارة والجولة والتعرف عن قرب على مختلف مراحل الإنتاج الجارية بأحد أهم مناجم الذهب في مصر، والجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع.

هدى منصور: نشكر رئيس الوزراء ونفخر بالكوادر العاملة في المنجم



فيما تقدمت هدى منصور بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لكونه أول رئيس وزراء يزور منجم السكري، كما توجهت بالشكر للمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على هذه الزيارة المهمة للمنجم في وجود الرئيس التنفيذي العالمي، كما وجهت الشكر لأعضاء البرلمان على تحملهم مشقة الطريق لزيارة المنجم، وأعربت عن شكرها للعاملين بمنجم السكري، مشيرة إلى أن هناك مجموعة عمل تعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة.

الرئيس التنفيذي لشركة AGA: منجم السكري يتمتع بدرجة أمان عالية واهتمام بالبيئة

وخلال حديثه، تقدم "ألبيرتو كالديرون"، الرئيس التنفيذي لشركة "أنجلو جولد أشانتي" AGA، بالشكر لرئيس الوزراء على زيارته المهمة اليوم لمنجم السكري، مشيرا إلى أنها أول زيارة لرئيس وزراء للمنجم، كما توجه بالشكر لوزير البترول والثروة المعدنية وأعضاء البرلمان وممثلي الحكومة.

وأضاف: نفخر كشركة وجزء من عائلة السكري أن نوضح لكم اليوم المنجم الذي يعد من أهم المناجم على مستوى العالم، بفضل درجة الأمان العالية به، وكذا الحرص على الحفاظ على البيئة، وكذا لحجم الإنتاج الكبير من المنجم.

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