هيئة الدواء: سحب 3.4 مليون عبوة منتهية الصلاحية من السوق

أعلنت هيئة الدواء عن مواصلة جهودها بالتعاون مع شركات التوزيع والصيدليات لتنفيذ مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، في إطار حرصها على تعزيز منظومة السلامة الدوائية، وحماية صحة المواطنين من المخاطر المرتبطة بتداول الأدوية غير الصالحة للاستخدام.

حيث أسفرت جهود المبادرة عن تسجيل 22,645 صيدلية عبر الرابط الإلكتروني المخصص لعملية السحب، وذلك بطلبات شملت نحو 4,976,606 وحدة دوائية منتهية الصلاحية، ومن خلال التنسيق مع شركات التوزيع.

وأكدت تم بالفعل سحب 3,404,392 وحدة حتى تاريخه، بينما يجري حاليًا استكمال سحب 1,572,214 وحدة متبقية ضمن خطة العمل المستمرة.

يأتي ذلك استنادًا إلى قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 47 لسنة 2025، ووفقًا لاختصاصاتها الرقابية والتنظيمية المنصوص عليها في قانون إنشائها رقم 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية رقم 777 لسنة 2020، حيث تعمل الهيئة على تنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية المنتهية الصلاحية بطريقة آمنة وفعالة، للحد من الممارسات الصيدلية غير القانونية وضمان التخلص الآمن من تلك المنتجات.

وأكدت هيئة الدواء المصرية استمرارها في متابعة تنفيذ المبادرة، بما يعزز من مبادئ الحوكمة والسلامة الدوائية، ويدعم جهود ضبط سوق الدواء المصري وفقًا لأعلى معايير الجودة، وتجدد مناشدتها لجميع الصيدليات بالمحافظات سرعة إدخال البيانات اللازمة عبر الرابط الإلكتروني المخصص لعملية السحب، مع التأكيد على التزام شركات التوزيع بتنفيذ القرار وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، تحقيقًا لمصلحة المواطنين وحفاظًا على صحة وسلامة المجتمع.

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