الخارجية الأمريكية تبدأ أولى الخطوات لرفع العقوبات عن سوريا

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الخميس، أن واشنطن ستصدر إعفاءات أولية من العقوبات القانونية المفروضة على سوريا.

أولى الخطوات الأمريكية لرفع العقوبات عن سوريا

وفي حديثه للصحفيين في أنطاليا بتركيا، قال روبيو إن الولايات المتحدة تريد أن تفعل كل ما في وسعها للمساعدة في تحقيق السلام والاستقرار في سوريا مع خروجها من حرب دامت 13 عاما، بحسب وكالة "رويترز".

يأتي ذلك، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات جميعها المفروضة على البلاد.

وناقش وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأمريكي روبيو الخميس، تطبيع العلاقات بين دمشق وواشنطن.

ووفق مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية، بدأ روبيو الذي يزور مدينة أنطاليا التركية للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي، محادثات مع الشيباني.

وأشار المسئول إلى مشاركة عدد من كبار المسئولين الأتراك في الاجتماع المغلق، بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان.

قرار ترامب بشأن سوريا فاجأ مسئولي العقوبات في إدارته

من جانبه، ذكرت وسائل إعلام، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السعودية، يوم الثلاثاء، رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، فاجأ كثيرين في المنطقة.

وبحسب وكالة "رويترز" القرار الذي من شأنه أن ينهض ببلد دمرته حرب استمرت 13 عامًا فاجأ أيضًا البعض في إدارة ترامب نفسه.

وقال أربعة مسؤولين أمريكيين مطلعين إن "كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة هرعوا في محاولة لاستيعاب كيفية إلغاء العقوبات، وبعضها مفروض منذ عقود".

وأوضح مسؤول أمريكي كبير للوكالة أن "البيت الأبيض لم يصدر أي مذكرة أو توجيه لمسؤولي العقوبات في وزارة الخارجية أو وزارة الخزانة للتحضير لإلغاء العقوبات، ولم ينبههم إلى وجود إعلان وشيك من الرئيس بهذا الشأن".

وبدأ الإلغاء المفاجئ للعقوبات مماثلا لما يفعله ترامب دوما – قرار مفاجئ وإعلان دراماتيكي وصدمة ليس فقط للحلفاء ولكن أيضا لبعض المسؤولين الذين ينفذون السياسة التي يتم تغييرها.

وبعد الإعلان، كان المسؤولون في حيرة من أمرهم حول الكيفية التي ستلغي بها الإدارة الأمريكية حزما ومستويات من العقوبات، وأي منها سيتم تخفيفها ومتى يريد البيت الأبيض بدء العملية.

وذكر المسؤول الكبير أنه "حتى الوقت الذي التقى فيه ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية يوم الأربعاء، كان المسؤولون في الخارجية والخزانة لا يزالون غير متأكدين من كيفية المضي قدما"، وقال أحد المسؤولين الأمريكيين: "يحاول الجميع استكشاف كيفية تنفيذ ذلك".

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