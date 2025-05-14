أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

وزير الخزانة الأمريكي: نسعى لتخفيف العقوبات عن سوريا وتحقيق الاستقرار

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار سعي واشنطن لتحقيق الاستقرار في البلاد والمساهمة في دفعها نحو مسار السلام.

وقال بيسنت في تغريدة نشرها عبر منصة "إكس": "تسعى وزارة الخزانة الأمريكية جاهدًا لتخفيف العقوبات عن سوريا، وتحقيق الاستقرار فيها ودفعها نحو السلام".

وتأتي تصريحات الوزير في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لضرورة إعادة تقييم العقوبات المفروضة على سوريا، خاصة في ظل التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات.

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