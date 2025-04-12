السبت 12 أبريل 2025
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خارج الحدود

أبو الغيط يلتقي نيجيرفان بارزاني على هامش مشاركته في أعمال منتدى أنطاليا بتركيا

أبو الغيط مع رئيس
أبو الغيط مع رئيس إقليم كردستان العراق، فيتو

التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الرئيس نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق على هامش مشاركته في أعمال منتدى أنطاليا للدبلوماسية في تركيا.

العلاقة بين أربيل وبغداد

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط أشاد في مستهل اللقاء بالتطور الإيجابي الذي شهدته العلاقة بين أربيل وبغداد،  مشددا على أهمية استمرار المناخ الإيجابي والرغبة المشتركة في معالجة الملفات العالقة بروح ايجابية ونوايا صادقة.

حرص الجامعة العربية على مواكبة كافة التطورات في العراق

وقال المتحدث أن الأمين العام استمع باهتمام لرؤية الرئيس بارزاني حيال عدد من الملفات الإقليمية، مثمنًا نهجه العقلاني في تناول القضايا المتعلقة بالملف الكردي في عدد من دول المنطقة.


وأشار أبو الغيط الى حرص الجامعة العربية على مواكبة كافة التطورات في العراق بما في ذلك إقليم كردستان، ومن ضمنها الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في 20 أكتوبر 2024، والتي شارك في متابعتها وفد من الأمانة العامة.

تعزيز علاقة العراق بمحيطه العربي

من جانبه أكد الرئيس بارزاني حرصه الدائم على مواصلة العمل والتعاون مع الجامعة العربية والتطلع لاستمرار التواصل والتشاور معها في كل ما من شأنه أن يسهم في تعزيز علاقة العراق بمحيطه العربي ويعود بالمنفعة على كل مكونات الشعب العراقي.

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تركيا إقليم كردستان العراق أبو الغيط

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