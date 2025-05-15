الخميس 15 مايو 2025
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خارج الحدود

الخارجية الأمريكية: ترامب يسعى لإنهاء حرب غزة بدعم وساطة مصر وقطر

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال سام وريبورج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة، موضحًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحث باستمرار عن حلول لوقف النزاع ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.

 

مساعي ترامب بشأن حرب غزة

وأضاف: ترامب ويركز على دفع جهود إطلاق سراح الأسرى والرهائن، مع توجيه دعوات إلى جميع الأطراف للموافقة على إنهاء الحرب ووصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني بـ غزة.

 

فاعلية الوساطة المصرية القطرية في ملف غزة

وأشار "وريبورج"، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إلى أن الوساطة المصرية والقطرية قد أسهمت في تيسير الحوار بين حركة حماس وإسرائيل، ما يفتح المجال لإيجاد تسوية سلمية، مشددًا على أن ملف الحرب في غزة سيكون من أهم المواضيع في لقاءات ترامب مع رؤساء وزعماء مجلس التعاون الخليجي.

وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في تحقيق تقدم حقيقي نحو حل القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن ترامب سيحمل معه مقترحات جديدة للتعاون الإقليمي، بالإضافة إلى مشاريع استثمارية تهدف إلى خلق فرص عمل في المنطقة وتعزيز التنسيق بين الدول المعنية.

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الخارجية الأمريكية ترامب حرب غزة غزة مصر قطر

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