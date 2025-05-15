ويتكوف: سنحقق نجاحا في سوريا وستسمعون عنه سريعا وحل غزة يتطلب نزع سلاح حماس بالكامل

أكد المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في تصريحات لمجلة "ذي أتلانتيك" The Atlantic، اليوم الخميس، أن أي حل طويل الأمد في قطاع غزة يجب أن يتضمن نزع سلاح حركة حماس بالكامل.

سلاح حماس

ورأى يتكوف أن استمرار وجود حماس المسلحة في غزة غير مقبول، مشددا على ضرورة نزع سلاحها كجزء أساسي من أي اتفاق سلام مستدام.

وفي هذا الصدد، أشار ويتكوف في تصريحاته إلى أن الرأي العام في إسرائيل منقسم بشأن ضرورة إطلاق سراح المحتجزين في غزة، وهناك انقسام حاد بشأن التوصل إلى تسوية تفاوضية لهذه المسألة.

وبخصوص الملف الإيراني والسوري اعتبر المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وقال: "سنصل إلى حل في المسألة الإيرانية وسنصل كذلك إلى حل بشأن حرب روسيا وأوكرانيا".

ورأى أنه "من الممكن التوصل إلى اتفاق مع إيران قبل التوصل إلى سلام بين روسيا وأوكرانيا".

وأكد "أننا سنحقق نجاحا في سوريا وستسمعون عنه سريعا"، كما قال: "سنحقق نجاحا في ليبيا وفي أذربيجان وأرمينيا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.