ارتفاع أسعار النفط لليوم الثالث بعد مخاوف شن هجوم أمريكي على إيران

18 حجم الخط

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي اليوم الخميس مع تصاعد المخاوف من أن الولايات المتحدة قد تشن هجومًا عسكريًّا على إيران، أحد أكبر منتجي النفط في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى اضطراب الإمدادات من المنطقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتًا، أو 0.73 في المئة، لتصل إلى 68.9 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا، أو 0.⁠92 في المئة إلى 63.79 دولار للبرميل.



ارتفع كلا الخامين بنحو 5 في المئة منذ 26 يناير، وبلغا أعلى مستوى لهما منذ 29 سبتمبر.

وترتفع الأسعار ⁠مع زيادة الضغط الذي يمارسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران لإنهاء برنامجها النووي وذلك بتهديدات بشن ضربات عسكرية وبوصول سفن حربية أمريكية إلى المنطقة.

وإيران هي رابع أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بإنتاج يبلغ 3.2 مليون برميل يوميا.

وقال محللون في سيتي في مذكرة أمس الأربعاء «أدى احتمال تعرض إيران للقصف إلى تصاعد العلاوة الجيوسياسية لأسعار النفط ثلاثة إلى أربعة دولارات (للبرميل)».

وأضافوا أن ‌المزيد من التصعيد الجيوسياسي قد يدفع أسعار برنت للارتفاع إلى 72 دولارا ⁠للبرميل.

وتلقت الأسعار دعما أيضا من الانخفاض غير المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن ⁠مخزونات النفط هبطت 2.3 مليون برميل إلى 423.8 مليون ‌برميل في ⁠الأسبوع المنتهي في 23 يناير، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لرويترز بارتفاع 1.8 مليون برميل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.