الخميس 15 مايو 2025
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رياضة

الخطيب يهنئ سيدات سلة الأهلي بعد الفوز بدوري السوبر

الخطيب
الخطيب

وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، التهنئة للاعبات الفريق الأول لكرة السلة والجهاز الفني والإداري والطبي، بعد التتويج المستحق بلقب دوري السوبر، عقب الأداء المتميز والمستوى الفني الرفيع الذي قدمه الفريق طوال مشوار البطولة وتحقيق الرباعية بعد الفوز من قبل بدوري المرتبط وكأس مصر والسوبر المحلي.
 

وأشاد رئيس الأهلي بالعزيمة التي تحلت بها اللاعبات طوال الموسم، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تأتي تتويجًا للعمل الجماعي والتخطيط المستمر، والتطور الكبير الذي يشهده قطاع النشاط الرياضي.
كما خصَّ جماهير الأهلي بالتحية، مشيرًا إلى أن الحضور الجماهيري والدعم المستمر كانا عاملًا مهمًّا في تحفيز الفريق، وبث الحماس في نفوس اللاعبات، خاصة وأن جماهير الأهلي دائما شريك رئيسي في تحقيق الانتصارات والبطولات.
 

وأضاف أن هذه النتائج المتميزة  تلقي بمزيد من المسئولية على عاتق الفريق، لإحراز البطولات ووضع النادي في المكانة التي يستحقها على جميع المستويات.

تتويج سيدات سلة الأهلي بدوري السوبر بعد الفوز على سبورتنج 

توج الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي بلقب بطولة دوري السوبر للمحترفات، عقب الفوز على سبورتنج بنتيجة 86-57، في ثاني مباريات النهائي ‏الذي أقيم بنظام ‏best of 3‎‏.‏

‎واصل الفريق تفوقه في سلسلة النهائي، بعد أن قدم أداءً مميزًا وسيطر على مجريات اللعب، وتميزت لاعبات الفريق بالدفاع المنظم ‏والهجوم السريع والرميات الحرة المتقنة.‏

‎تقدم الفريق في الفترة الأولى بنتيجة 23-17 ثم واصل سيدات سلة الأهلي في الفترة الثانية تقدمه بنتيجة 42-33، وفي الفترة الثالثة تقدم الأهلي بنتيجة 70-43، قبل أن يحسم الفريق الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 86-57، ليتوج بلقب دوري السوبر.

وكان «سيدات سلة الأهلي» قد تفوق على سبورتنج في المباراة الأولى من السلسلة بنتيجة 93-62.

‎وخلال الموسم الجاري، توج فريق سيدات السلة ببطولة دوري المرتبط، وكأس السوبر المصري، وكأس مصر، قبل أن يتوج بلقب دوري السوبر ‏للمحترفات.‏

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الخطيب محمود الخطيب الأهلي النادي الأهلي

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