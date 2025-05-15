رسميا، إنتر ميامي يجدد عقد جوردي ألبا قبل مواجهة الأهلي بمونديال الأندية

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، مساء اليوم الخميس، تجديد عقد ظهيره الدولي الإسباني المخضرم جوردي ألبا لمدة عامين، لينتهي في صيف 2027.

ويلعب إنتر ميامي مع النادي الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية، فجر يوم 15 يونيو المقبل، ويقع معهما فريقي بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي في نفس المجموعة.

تعليق ألبا على تجديد عقده مع إنتر ميامي

وقال جوردي ألبا بحسب الموقع الرسمي لنادي إنتر ميامي: "أنا سعيد بتجديد تعاقدي، نظرا لرغبتي في مواصلة المنافسة، إضافة إلى شعوري تجاه النادي، والدعم الذي أتلقاه من الجماهير في كل مباراة".

وأضاف صاحب الـ36 عاما: "شعرت بالراحة الشديدة خلال العامين الماضيين في النادي، أشعر بحب الجماهير لي.. لدينا هذه الرغبة في مواصلة المنافسة والاستمرار في الفوز، ونأمل أن نتوج بأكبر عدد ممكن من الألقاب".

أرقام ألبا مع إنتر ميامي

كان لجوردي ألبا دور بارز في موسم إنتر ميامي الماضي، حيث ساهم في قيادة الفريق إلى التتويج للمرة الأولى بلقب درع المشجعين.

كما أنهى الدوري الأمريكي مساهما في تسجيل 20 هدفا، بإحراز 5 أهداف وصناعة 15، في 31 مباراة.

وعلى المستوى الدفاعي، ساهم نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق في خروج فريقه بشباك نظيفة من 8 مباريات.

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